L’objet du marché est la réalisation d’un site internet de promotion de la destination touristique Verdon tourisme.

Cette plateforme doit permettre à l’office de tourisme intercommunal de manager sa communication et ses contenus, en accord avec son plan marketing de façon simple et agile tout en restant centrée principalement sur l’usage client. Elle doit permettre à la destination de répondre à plusieurs enjeux :

˗relayer les orientations du nouveau plan marketing de la destination

˗ créer de la valeur et augmenter la visibilité de la destination en diffusant un contenu éditorial exhaustif, riche et varié (marketing de la demande, expériences à vivre)

˗prendre en compte les attentes techniques des internautes : consultations majoritaires en mobilité (notion de mobile first), importance de la e-réputation, place privilégiée de l’image, ….

Les objectifs principaux de la nouvelle plateforme digitale sont de :

˗renforcer l’image séduisante et la notoriété du territoire de Verdon Tourisme autour du canyon et de la diversité de l’offre touristique et de ses multiples ambiances sur toute la destination

˗ convaincre en valorisant l’offre touristique et les avantages concurrentiels par une mise en scène immersive des expériences les plus significatives à vivre.

˗positionner l’oti comme l’expert de la destination en développant sa capacité de recommandation pour faciliter l’organisation du séjour. Cela sera matérialisé par des suggestions et des partis pris adaptés aux besoins de chaque clientèle et à leur géolocalisation : Top 5, Top 10, incontournables, meilleurs itinéraires, expériences, visites…

˗Aider à la mise en marché et inciter à la consommation de l’offre touristique locale.

