Timing parfait, météo idéale (25°C) et plein soleil, avec en prime un arc en ciel sur la ville après l’accostage du Belem, public au rendez-vous, le scénario de la journée d’arrivée de la flamme olympique à Marseille mercredi 8 mai, ressemble à une partition jouée presque à la perfection.

Débutée la matin avec les premiers bords du Belem au large des quartiers Nord de la cité fondée par les Grecs il y a plus de 2600 ans, des plages de Corbières et du port de l’Estaque, la journée s’est poursuivie au rythme de la navigation du trois-mâts porteur de la flamme récupérée à Olympie en avril dernier. Les Marseillais et les touristes de passage, durant ce 8 mai ferié étaient au rendez-vous (230 000 au total selon la mairie de Marseille), massés sur la Corniche et ailleurs durant tout le parcours de la parade maritime, et bien sûr au Vieux-Port à partir de 19h.

Plusieurs dizaines de milliers de Marseillais ont cherché toute la journée à apercevoir le Belem et son escorte de bateaux (Crédit Gomet’/JFE)

C’est à cette heure que le Belem entamait son approche du Lacydon, sous une colline du Pharo pleine à craquer. Le parcours fut ensuite à la hauteur des attentes avec un mélange de culture tricolore et phocéenne. Grande bâche des supporters dépliée sur le fort Saint-Jean à l’entrée de la passe, présence de Florent Manaudou, champion du Cercle des nageurs marseillais, comme premier dépositaire du flambeau olympique, allumage du chaudron par la star made in Marseille Jul, concert des autres vedettes du hip-hop phocéen, Soprano et Alonzo en soirée, Marseille a résonné avec toute sa culture lors de l’événement.

Côté tricolore, la Patrouille de France a une nouvelle fait monter les yeux au ciel avec deux ballets magnifiques au-dessus du Vieux-Port, le président de la République et plusieurs ministres étant présents pour saluer l’événement comme de très nombreuses personnalités du monde du sport (et pas que) comme l’astronaute Thomas Pesquet).

7000 forces de l’ordre mobilisées

Quelque 200 000 personnes étaient rassemblées pour l’accueil de la flamme sans compter les dizaines de milliers de spectateurs de la parade maritime tout au long de la journée. En début de soirée aucun incident ne semblait avoir troubler la journée. Quelque 7000 personnels de sécurité étaient déployés pour assurer l’ordre. Seule une manifestation anti-JO, qui a réuni 1000 personnes à la Porte d’Aix, est venue contestée l’engouement général.

Emmanuel Macron, sous un arc-en-ciel (non prévu par l’organisation !) a salué la réussite de l’événement. Réagissant sur les antennes de France Télévision, le Président a partage son émotion rappelant le processus qui a amené à cette journée du 8 mai 2024. « Nous étions là en septembre 2015, se souvient-il. Il n’y avait rien qui était prêt. Et aujourd’hui la flamme arrive, les Jeux arrivent, et entrent dans la vie des Français. » Soulignant que « la flamme va désormais passer à travers près de 400 commune jusqu’à la cérémonie d’ouverture » il se félicite que ce soient « les Jeux les plus décentralisés de notre histoire. (…) On peut être fier.»

Emmanuel Macron : « un formidable succès »

Quand à l’élan qui se fait attendre en France, Emmanuel Macron considère que c’est désormais « l’enthousiasme populaire. (…) C’est la fête des Françaises et des Français. Il se félicite du « formidable succès de l’arrivée de la flamme et du Belem,» remerciant les forces de sécurité « qui ont fait le travail, elles ont déjoué des projets, elles ont fait ce qu’il fallait » confie-t-il au passage.

Emmanuel Macron espère que les JO auront un héritage durable. « Derrière l’événement, il y aura un leg comme la Marina » (où il est passé dans l’après-midi) qui reste ici. » Il évoque enfin l’esprit de l’olympisme avec une initiative diplomatique de la France : « des Jeux pour la paix. Dans un entretien accordé à La Provence et La Tribune Dimanche, il déclarait dimanche 5 mai que « la trêve olympique doit nous servir à envoyer un message au monde », souhaitant « obtenir une parenthèse « pour l’ensemble des théâtres de conflits. »

