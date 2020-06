En plaçant largement en tête les candidats du Printemps marseillais, les deux premiers secteurs de Marseille renouent avec leur idylle à gauche. Dans le 1-7, exit la droite LR incarnée par la maire sortante Sabine Bernasconi, battue par Sophie Camard. Dans le 2-3, une page se tourne avec la défaite de Lisette Narducci, maire de ce secteur populaire depuis 2001. Elle y est battue par le conseiller municipal sortant Benoit Payan (PS), qui, à gauche, a incarné la principale opposition à Jean-Claude Gaudin et sa majorité au sein de l’hémicycle phocéen lors du dernier mandat.

Sophie Camard emporte le 1-7 à la droite

L’implantation de la droite dans le premier secteur de la ville était récente, elle n’aura donc pas résisté plus d’un mandat. Elue en 2014, Sabine Bernasconi s’est donc inclinée face à la candidate du Printemps marseillais, ne recueillant que 31,18 %, contre 58,01 % pour Sophie Camard (résultats provisoires). La candidate RN Clémence Parodi arrive quant à elle en troisième position, avec 10,81 % des suffrages. Ces résultats confirment l’écart de 18 points qu’avait déjà creusé celle qui est la suppléante de Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée Nationale sur la maire sortante, qui laissait présager de l’issue de ce second tour de scrutin.

Benoît Payan perpétue l’ancrage à gauche du 2-3

Dans le 2-3, Benoit Payan remporte également une victoire très nette sur ses concurrents, remportant 46,29 % des suffrages. Derrière, Solange Biaggi (LR) et Lisette Narducci (liste DVD de Bruno Gilles, ex-PRG et PS) sont reléguées à plus de 25 points, obtenant respectivement 20,95 % et 19,86 % des votes. En quatrième position, la candidate RN Jeanne Marti obtient 12,5 % des suffrages. Longtemps restés dans le giron du PS sous la houlette de Lisette Narducci, les électeurs du secteur le plus populaire de Marseille semblent donc avoir renouvelé leur ancrage à gauche, rejetant le virage à droite effectué par la maire sortante.

