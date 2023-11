Share on Facebook

Share on Twitter

La secrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté et de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, était à Marseille vendredi 24 novembre 2023 afin de présider une réunion stratégique dans le cadre de l’accélération du plan Marseille en Grand » initié par le Président de la République en septembre 2021 et dont elle a désormais la charge au sein du gouvernement.

Après une réunion tenue en Préfecture en présence des collectivités locales et du préfet, elle a visité ensuite le chantier d’extension de la ligne 3 du tramway, ainsi que le chantier du groupe scolaire de la rue Masséna (3e arrondissement).

Visite du chantier du tramway place Castillane vendredi 24 novembre. Crédit : David Mendiboure

Sabrina Roubache-Agresti a annoncé plusieurs actions visant à dynamiser la mise en place du plan notamment sur le volet logement annonçant une prochaine extension du périmètre d’Euroméditerranée, l’établissement public d’aménagement qui rayonne déjà sur une partie du centre-ville de Marseille (Porte d’Aix, St Charles, rue de la République, Joliette, Arenc jusqu’au futur parc des Aygalades au nord).

La production de logements « est en chute libre »

« Nous devons mobiliser et renforcer tous les outils qui sont à notre disposition. C’est pourquoi, nous allons également étendre le périmètre de l’Etablissement public d’aménagement et de l’Opération d’intérêt national d’Euroméditerranée. Nous sommes partis d’un constat. La production de logements, notamment sociaux, s’est maintenue dans le périmètre d’Euroméditerranée alors qu’elle est en chute libre partout ailleurs. »

Le secrétaire d’Etat a une explication : Cela est dû à la fois à sa gouvernance partagée efficace. Je salue d’ailleurs Laure-Agnès Caradec (présidente d’Euroméditerranée, ndlr) pour sa diplomatie et sa parfaite connaissance du territoire. Mais cela est aussi dû à la délivrance des autorisations d’urbanisme par l’Etat. Nous définirons ensemble, dans les prochaines semaines, ce nouveau périmètre avec toutes les parties prenantes.»

« Cher Benoît : accélérerons ! »

Si Sabrina Agresti-Roubache félicite Laure-Agnèse-Caradec, l’ancienne adjointe à l’urbanisme de Jean-Claude Gaudin, elle met en revanche la pression sur l’actuel maire de Marseille, Benoît Payan. Sur l’ensemble de la ville, ce n’est pas l’Etat qui a la compétence pour délivrer des permis de construire. Et là, permettez-moi de m’adresser à monsieur le maire de Marseille, cher Benoît : accélérerons ! Je sais que vous avez pris conscience du problème et que vous déployez des efforts en la matière. Nous connaissons trop les conséquences directes d’un manque de délivrance de permis de construire. Le rattrapage doit se faire de manière beaucoup plus puissante. Des gens dorment dehors actuellement. Il faut des logements sociaux partout, au sud comme au nord de la ville. L’Etat s’est massivement engagé : maintenant c’est aux collectivités de s’y mettre ! »

Document source : l’intégralité du discours de Sabrina Agresti-Roubache (24 novembre 2023)

Lien utile :

Marseille en grand : notre dossier d’actualités