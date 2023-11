Les premières Rencontres de la finance verte et solidaire, organisées par Gomet’ vendredi 24 novembre ont réuni près de 400 participants à Cap Joliette, dans le quartier des affaires d’Euroméditerranée à Marseille.

De 9h à 17h30, en non-stop, c’est tout l’écosystème de la finance locale et régionale mais aussi des visiteurs et intervenants venus de la France entière, qui ont abordé les différentes thématiques liées à la transformation des entreprises, des fonds d’investissements, des banques ou encore des institutions dans un programme très riche avec 80 intervenants.

L’événement était organisé avec de nombreux partenaires au premier rang desquels la société d’investissement et de gestion Smalt Capital, et France Active Paca, la Maif et la Banques des territoires. D’autres soutiens financiers furent précieux pour organiser la manifestation avec les participations de nombreux acteurs du financement, du conseils et du monde économique à l’instar de l’engagement de la CCI métropolitaine Aix-Marseille Provence, Ioda Consulting, Crowe Ficorec, EY, iXO, Deloitte, Rive Neuve, 21 First Capital, CMA CGM, le Crédit Agricole Alpes Provence et le CIC.

De nombreux partenaires réseaux, contenus et médias se sont aussi mobilisés pour animer les ateliers et relayer l’événement auprès des participants, adhérents et de leurs différentes audiences (voir ci-dessous).

Les partenaires des Rencontres de la finance verte et solidaire

Les présentations et discussions, proposées sur des formats variés (pas moins de sept tables-rondes, des ateliers, des prises paroles de binômes engagés ou donateurs en présentes et en vidéos) ont porté sur les mutations en cours dans l’économie et la vie des entreprises engendrées par la pression climatique, et les nécessaires changements pour préserver la planète. Comment stimuler la transition écologique et les nouvelles solidarités dans le système capitaliste actuel ? De nouvelles règlementation et labels entrent progressivement en vigueur mais leur périmètre peut beaucoup varier. Pour beaucoup de participants, il faut d’abord compter sur la sincérité des dirigeants et leur conviction pour transformer les modèles.

Comment financer, comment mesurer ?

Les financiers sont au coeur de la révolution en cours : comment préserver la rentabilité des investissements alors même qu’on leur demande de soutenir des projets sur un temps long et parfois déconnectés de tout espoir de retour sur investissement ? Une quadrature du cercle que l’on ne pourra surmonter que par une valorisation différente des actifs d’une société et par un investissement public massif et désintéressé sur la sphère non rentable.

L’impulsion publique commence à être au rendez-vous notamment en France comme l’ont souligné les députés Jean-Marc Zulesi, président de la commission développement durable à l’Assemblée nationale, et Mohamed Laqhila, membre de la commission des finances, tous deux députés des Bouches-du-Rhône très engagés dans les réformes actuelles (loi industrie verte notamment). Bernard Kleynhoff, président de la commission économie de la Région Sud a lui aussi durant la séance d’ouverture de l’événement mis en venant la politique régionale en matière de développement durable. La députée européenne, Valérie Hayer a remis en perspectives la politique européenne, et le chemin qui reste à parcourir.

Mais l’endettement public déjà très important empêche de mobiliser les centaines de milliards nécessaires, chaque année en France à la transformation liée à la décarbonation de nos économies et de nos modes de vie, mais aussi indispensables à la réparation des dégâts écologiques provoqués par l’ère industrielle, fussent-ils réparables.

Il va falloir inventer une nouvelle boussole avec de nouvelles solutions et des nouvelles gouvernances comme nous y incite l’économiste Jézabel Couppey-Soubeyran. De nombreuses questions, et finalement pas de réponses définitives. En revanche, une certitude : le capitalisme actuel va devoir muter s’il ne veut pas entrainer sa propre perte et celle de la planète. Rendez-vous en 2024 pour la 2e édition des rencontres de la finance verte et solidaire pour mesurer les avancées…

