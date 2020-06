Share on Facebook

A Marseille, le premier conseil municipal de la nouvelle mandature se déroulera finalement samedi 4 juillet à partir de 9h30 à l’hémicycle Villeneuve Bargemon de l’hôtel de ville. L’assemblée des 101 conseillers municipaux nouvellement élus se réunira afin de désigner le maire de Marseille. Le maire devra obtenir la majorité absolue, soit 51 votes favorables au 1er tour ou au second si cela s’avère nécessaire. Il suffira ensuite au 3e tour d’obtenir la majorité relative. Rappelons que malgré sa victoire nette en voix et en pourcentage à l’échelle de la ville, Michèle Rubirola ne dispose que de 42 sièges au conseil municipal contre 39 à son adversaire de droite, Martine Vassal.

Cette séance extraordinaire d’installation comprendra plusieurs parties selon le programme transmis par la Ville de Marseille :

– Le doyen de l’assemblée fait l’appel des conseillers municipaux et les déclare installés.

– Le doyen de l’assemblée fait procéder à l’élection du Maire.

– Il appelle individuellement les conseillers à venir voter.

– À la fin du vote, se succèderont le dépouillement, la proclamation des résultats ainsi que l’annonce de l’élection du Maire. (Les deux premiers tours à la majorité absolue, le troisième tour à la majorité simple).

– Le maire, nouvellement élu, prend la présidence de la séance et prononce son discours d’intronisation.

– Le maire procède, s’il le souhaite, à l’adoption par le conseil municipal, du nombre d’adjoints et à l’élection des adjoints.

Quand à l’élection à la présidence de la Métropole Aix Marseille Provence, elle doit avoir lieu jeudi 9 juillet prochain au Pharo. L’élection de samedi aura forcément un impact sur cette autre échéance.

