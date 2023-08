La visite du pape François à Marseille a boosté la programmation des Rencontres méditerranéennes Med 23. Dans la suite des convictions du cardinal Aveline, l’inter-religieux est au rendez-vous. Les lieux de spiritualité de la métropole Aix – Marseille ouvrent leurs portes pour des visites, des échanges, des prières : mosquées, temples, églises d’Orient et églises historiques de Marseille accueilleront les pèlerins qui viendront à Marseille et tous ceux qui veulent découvrir des lieux souvent fermés : l’église ukrainienne, l’église orthodoxe dite russe saint Hermogène, la Fraternité des petites sœurs de Jésus, la mosquée Arrahma, …

La Cathédrale arménienne ouvrira ses portes aux visiteurs sur le Prado. © Apothéloz

Rencontres méditerranéennes : les sessions des jeunes et des évêques

Les Rencontres méditerranéennes associent des jeunes de Méditerranée et des clercs. Les jeunes travailleront de leur côté depuis le dimanche 17 septembre. Les sessions qui débutent le jeudi 21 prévoient des échanges directs avec les évêques. Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Israël, Palestine, Liban, Irak, Turquie, Roumanie, Bulgarie, Ukraine, Géorgie, Arménie, Grèce, Monténégro, Slovénie, Serbie, Italie, France, etc, évêques latins ou gréco-catholiques, patriarches coptes, syriaques, chaldéens, originaires de tous ces pays, ils seront environ 70 pour l’assemblée des Rencontres méditerranéennes.



La première journée (jeudi 21) de l’assemblée des évêques et quatrième journée de la session des jeunes entendent valoriser l’écoute des situations vécues dans chaque région. Le temps d’échange en groupe permettra aux participants d’approfondir, à partir de leur propre expérience, ce qui a été partagé lors de la table ronde. La conférence de l’après-midi ouvrira la réflexion commune aux principaux défis méditerranéens.

La seconde journée, le vendredi au cours de laquelle jeunes et évêques travaillent ensemble, invitera les évêques et les jeunes à prendre conscience des ressources et des vitalités actuellement à l’œuvre sur les cinq rives de la Méditerranée. Il sera proposé aux jeunes et aux évêques de croiser leurs regards et leurs analyses, en vue d’une synthèse qui sera présentée au Pape François.

Le Temple protestant Rue Grignan recevra plusieurs rencontres au programme © Apothéloz

« La Méditerranée, précise sur le site de la Conférence des évêques de France, le Père Xavier Manzano vicaire général de l’archevêché de Marseille et coordinateur des Rencontres méditerranéennes, est une région du monde très particulière. Elle baigne trois continents et sa position géographique a certainement déterminé la place unique que cette aire a jouée dans l’histoire de l’humanité. C’est une position à la fois difficile et heureuse : difficile parce que cette position a suscité de nombreux conflits qui sont encore à l’œuvre aujourd’hui mais heureuse car une telle situation ne peut être que propice aux échanges profonds et aux « métissages » féconds, souvent bien plus qu’on ne veut le dire. L’objectif des Rencontres méditerranéennes est donc d’abord de prendre conscience de cela et de permettre à l’Église, d’une manière totalement reliée aux préoccupations des sociétés civiles, d’apporter une contribution née de son histoire, de sa foi, de sa réflexion. Nous espérons que ce processus pourra continuer dans d’autres villes méditerranéennes et, comme vous le dites, de créer suffisamment de liens d’amitié pour qu’il devienne, au propre comme au figuré, un véritable pèlerinage de la paix » .

Rencontres méditerranéennes : une réflexion théologique, culturelle, politique…

Un colloque de théologiens du Réseau méditerranéen de l’Institut catholique de la Méditerranée se tiendra les jeudi 21 et vendredi 22, au Centre diocésain le Mistral. Ces théologiens du pourtour méditerranéen réfléchissent et travaillent depuis 2017 à une théologie “depuis” la Méditerranée et proposeront un manifeste comme fruit de ce travail. L’Institut créé par Jean-Marc Aveline ouvrira une séance au public le jeudi 21 septembre, à 19 heures.

Le 20 septembre Marek Halter, écrivain, donnera une conférence sur le thème « Juifs, Chrétiens et Musulmans : vivre ensemble en Méditerranée », en partenariat avec le Fonds social juif unifié.

Le Journal La Croix animera le 22 septembre à partir de 9h30, deux tables-rondes en présence de Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, Didier Leschi, directeur général de l’Office français de l’immigration en Méditerranée et de l’intégration (OFII), et d’entrepreneurs marseillais engagés sur le sujet de l’insertion par l’activité économique et de la formation en Méditerranée : Acta Vista, Cimade, Aidadomi, Vinci, Strat@innov, IMF, IECD, Evocae, etc. Cette matinée est organisée, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie d’Aix-Marseille-Provence, les Semaines sociales de France, le Secrétariat social de Marseille, les Entrepreneurs et dirigeants chrétiens.

L’Eglise Saint Ferreol pour les 40 ans de Radio Dialogue RCF © Apothéloz

Le 22 septembre toujours, Radio Dialogue RCF, fêtera ses 40 années d’existence avec la communauté de Taizé et en présence de son prieur, Frère Aloïs, une célébration œcuménique réunira catholiques, orthodoxes, protestants et arméniens apostoliques et la participation du chœur Sahak Mesrop. Entrée libre à 20h à l’église Saint-Ferréol.

La fête partout

Les Rencontres sont l’occasion de rendez-vous festifs et gustatifs dont beaucoup se dérouleront sur le parvis de la Major ou sur la digue du large. Le vendredi 22 septembre, un village avec près de 90 stands sera ouvert. Des associations, des mouvements, des entreprises, feront découvrir ce qu’ils développent en Méditerranée.

Esplanade de la Major : bal, banquet solidaire et pique-nique



À 18 heures, bal de la Méditerranée.

À 18 h 30, sur l’esplanade, banquet solidaire méditerranéen. Près de 600 personnes seront réunies : personnes en situation de fragilité sociale, associations qui les accompagnent, participants des Rencontres méditerranéennes, etc, en partenariat avec Le République, les Jardins du Cloître, la Marmite Joyeuse et Pain et Partage.

Provence Tourisme et les Rencontres méditerranéennes organisent un pique-nique de la Méditerranée sur la Digue du large (ou digue Sainte-Marie).

L’after-messe près du stade Vélodrome et à la Foire de Marseille

Les organisateurs ont prévu qu’après la messe autour du pape François les pèlerins auront envie de prolonger. Plusieurs manifestations auront lieu près du stade.

Toutes les personnes munies d’un billet pour accéder à la messe pourront accéder gratuitement à la Foire internationale de Marseille. 120 restaurateurs présents sur place feront déguster leurs spécialités sur le thème : « La Foire et la mer ».

À 20h30, spectacle de danses arméniennes par l’ensemble Aaxe au Palais des Congrès de Marseille, au Parc Chanot. À 21 heures à l’église Saint Ferréol, un concert de « Sacrée musique », sera donné dans les langues historiques du bassin méditerranéen (grec, latin, araméen, hébreu, arabe), avec les solistes de la musique byzantine pour la langue grecque, le Chœur Notre-Dame du Liban pour la langue arabe et les chantres de Paris pour le latin, dans une église entièrement illuminée à la bougie. À 21 heures toujours, soirée rooftop pour étudiants et jeunes professionnels à Notre Dame du Mont. À 21 heures enfin à la basilique du Sacré-Cœur, concert avec les 150 enfants choristes Pueri Cantores venus chanter pour la messe avec le pape François.

Crédit Med 23.

