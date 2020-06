Un coup de tonnerre ! Martine Vassal perd le 4e secteur face à Olivia Fortin du Printemps Marseillais. Ce fief historique de la droite marseillaise, qui regroupe les 6e et 8e arrondissements, a pourtant toujours été remporté par Jean-Claude Gaudin dès le premier tour depuis 25 ans. Dans les 4e et 5e arrondissements, Bruno Gilles, candidat dissident de droite, doit aussi largement s’incliner face à Michèle Rubirola, la candidate à la mairie du Printemps Marseillais. Deux défaites symboliques de la dynamique du rassemblement de gauche qui a surpris l’équipe sortante dans cette campagne municipale si particulière.

Une victoire historique du Printemps Marseillais dans le 6-8

La victoire d’Olivia Fortin dans les 6e et 8e arrondissements est l’une des grosses surprises de cette élection. D’autant plus qu’elle coiffe au poteau Martine Vassal, la championne choisie par Jean-Claude Gaudin pour représenter sa famille politique dans cette élection. Le Printemps Marseillais rassemble dans ce secteur 41,78 % quatre points devant Martine Vassal à 39,16%. Dans cette quadrangulaire, le Rassemblement national arrive loin derrière à 11,38% et le candidat LREM, Yvon Berland, ne signe qu’un résultat anecdotique de 7,67% dans le dernier secteur où le parti présidentiel est parvenu à se maintenir au second tour.

Michèle Rubirola dans un fauteuil

Dans les 4e et 5e arrondissements, Michèle Rubriola réussit son pari avec une très large victoire à 56,9% des votes, loin devant son principal adversaire Bruno Gilles, maire de secteur sortant et candidat de droite dissident de l’équipe municipale de Jean-Claude Gaudin, qui n’arrive qu’à 28,89%. Le troisième candidat en lice, représentant de l’extrême droite, Jean-François Luc, arrive dernier avec 14,12% des voix. Cette victoire de la cheffe de file du Printemps Marseillais sur son secteur la conforte dans sa position de leader et lui ouvre la voie de la mairie à condition de parvenir à réunir une véritable majorité au conseil municipal.

