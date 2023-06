A l’occasion de sa venue à Marseille du 26 au 28 juin, Emmanuel Macron a fait des annonces pour le secteur de la santé. De passage à l’hôpital militaire Lavéran (13e), il a ainsi promis d’abonder de 240 millions d’euros supplémentaires pour le plan de modernisation de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM), ainsi que la construction d’un nouvel hôpital militaire dans le quartier de Sainte-Marthe (14e).

La reconstruction plutôt qu’une rénovation trop coûteuse

« L’Hôpital d’instruction des armées Laveran, c’est 60 ans d’activité qui ont permis de faire tout ce que vous portez, qui ont contribué, en particulier dans ces arrondissements et dans les quartiers nord, à beaucoup d’avancées. Mais l’actuel hôpital militaire, par endroits, ne répond plus aux normes standard de soins ou de sécurité » expose Emmanuel Macron (voir le discours complet en document source). Il ajoute qu’une rénovation coûterait trop chère et perturberait l’offre de soins. « Un hôpital neuf permettra de diminuer les coûts de maintien de l’infrastructure actuelle et de générer des gains d’exploitation » explique Emmanuel Macron.

C’est pourquoi, dans le prolongement de mes annonces sur Marseille en grand, je suis venu ici vous annoncer ma décision de construire un nouvel hôpital militaire. Cet hôpital de nouvelle génération devra répondre aux besoins que nos armées auront pour les décennies à venir » poursuit le chef de l’Etat, qui projette un établissement « plus agile, plus modulaire, adaptable aux différentes situations sanitaires du temps de paix comme du temps de crise. »

Il rappelle que « ici, nous avons 34% des effectifs du ministère des Armées » en particulier en raison de la présence de la base aérienne d’Istres, raison pour laquelle l’Etat souhaite investir pour un nouvel hôpital militaire. L’investissement, justement, se chiffre à 300 millions d’euros et sera compris, selon le chef de l’Etat, dans la prochaine loi de programmation militaire. Un point d’interrogation subsiste néanmoins : l’avenir de l’actuel hôpital Lavéran, qu’Emmanuel Macron n’aborde pas. Il ne précise pas non plus le calendrier de construction du futur hôpital et évoque simplement « une nouvelle offre de soins au début de la prochaine décennie.»

L’Etat double son enveloppe pour la modernisation de l’APHM

Lavéran ne fait pas partie de l’APHM mais du Groupement hospitalier de territoire des Hôpitaux de Provence. Ce n’est pas pour autant qu’Emmanuel Macron laisse de côté l’assistance publique, puisqu’il annonce également le doublement de l’enveloppe annoncée en 2020 pour sa modernisation. En effet, il avait déjà abondé 239 millions en 2020, auxquels s’ajoutent 130 millions d’euros des collectivités. L‘Etat rallonge ainsi sa participation de 240 millions d’euros, ce qui porte sa participation globale à 479 millions d’euros.

Une annonce qui réjouit la direction de l’APHM, à la situation financière critique. Le renforcement de l’aide de l’Etat vise surtout à prendre en compte l’inflation qui accroît le coût initialement prévu pour le plan de modernisation.

Document source : le discours d’Emmanuel Macron à Lavéran

