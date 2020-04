Si le virus se transmet essentiellement d’homme à homme, il peut également résister quelques heures à l’air libre sur certaines surfaces. Pour éviter ce type contamination, la Ville de Marseille a lancé la plateforme « Comete » pour « Covid-19 Marseille Environnemental Testing » coordonnée par la société marseillaise C4Diagnostics. « Notre taille nous a permis d’être très réactif et suffisamment agile pour nous mettre en ordre de marche en temps record. Il nous a fallu quelques jours pour répondre à l’appel du bataillon des Marins-Pompiers de Marseille et de la Ville de Marseille et mobiliser un réseau d’acteurs indispensables au bon déroulement de l’opération », raconte à Gomet’ Younes Lazrac, le Président de C4Diagnostics.

De la légionellose au coronavirus

Historiquement, C4Diagnostics s’est fait connaître pour son kit capable de dénombrer rapidement la présence de bactéries de légionellose. Elle a commencé l’an dernier à décliner sa solution sur d’autres microorganismes notamment pour les maladies infectieuses. Grâce à cette expérience, la société a pu répondre rapidement rapidement à la demande des pompiers en utilisant les technologies de tests PCR existantes : « On a formé les marins-pompiers aux prélèvements que l’on analyse ensuite pour les encoder », explique Younes Lazrac. Pour l’étape suivante, une autre entreprise marseillaise, HalioDX, intervient pour finir le travail d’analyse dans ses laboratoires de Luminy.

Aujourd’hui la plateforme Comete traite 100 échantillons par jour et est organisée de manière à pouvoir gérer demain plusieurs centaines tests quotidiens. « On devrait rapidement passer à 200 par jour », annonce Younes Lazrac. C4diagnostics s’est par ailleurs dotée de la capacité de fabriquer elle-même certains réactifs à usage environnemental pour garantir un flux continu en cette période de tension sur les approvisionnements. Sur les 15 personnes de la société, une dizaine est aujourd’hui mobilisée sur le projet Comete.

C4Diagnostics développe un test rapide du covid-19 pour l’humain

En parallèle de cette opération, C4diagnostics a lancé le développement d’un test rapide du Covid-19 chez l’humain. Elle s’est associée avec l’institut Pasteur et la société Enalees pour ce nouveau produit. « Actuellement, on peut obtenir des résultats en 7 heures au mieux et avec notre nouveau kit, on y arrive en 30 minutes », avance Younes Lazrac. En mode accéléré sur ce projet, un premier prototype devrait voir le jour dans deux mois.

