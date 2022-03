La bibliothèque de l’Alcazar proposera du 10 septembre au 31 décembre 2022, une exposition sur “Marseille, ville rock ( 1956 -1980) – Du rock à Marseille au rock marseillais”. À cette occasion, un appel est lancé aux Marseillais et Marseillaises pour apporter leur témoignages en prêtant notamment des objets jusqu’alors précieusement gardés ou oubliés dans le grenier.



Affiches, photographies, dédicaces, magazines, disques, vidéos ou enregistrements, instruments… en lien avec les groupes de rock marseillais des années 1956 à 1980 sont attendus. L’occasion de les faire renaître lors de cette exposition.

La Bibliothèque de Marseille à vocation régionale (BMVR) protège et sauvegarde, en effet, un fonds rock remarquable de 23 000 documents dont 20 000 CD et 630 vinyles, répartis en rock, métal et hard rock, punk, rockabilly et rock français.

L’organisateur précise : « Il sera pris grand soin de vos objets, et s’ils sont exposés, ils seront identifiés, parmi les objets et ressources matrimoniales exposées, par des cartels mentionnant le nom de chaque prêteur et l‘histoire de chaque objet. Une attention particulière sera apportée aux personnes qui auront ainsi apporté leur contribution à l’exposition-événement de l’automne à Marseille. »

Comment participer ? Les témoignages et objets peuvent être :



– déposés à la bibliothèque de I’Alcazar – département musique – du mardi au samedi 13h à 18h

– envoyés par mail : dqac-musiquealcazar-bmvr@marseille.fr

– envoyés par courrier : Alcazar – Département musique – 23 place de la Providence 13001 Marseille

D’autre part, à la suite à la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2021, il est à noter que l’inscription aux bibliothèques de Marseille est désormais gratuite pour tous. Pour plus d’informations concernant l’appel à témoin : du mardi au samedi 04 91 55 37 56 et 04 91 55 36 85