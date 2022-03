Share on Facebook

Lundi 7 mars

11h : conférence de presse de lancement de la Contribution citoyenne pour l’avenir du haut de la rue d’Aubagne

Mairie du 1/7 La canebière, 13001 Marseille

12h40 : visite de la ministre de l’Insertion Brigitte Klinkert au CFA Corot (33 bd Capitaine Gèze, 13014) et à la mission locale du 13/14

Mardi 8 mars

9h30 : visite presse de l’exposition immersive de « La Joconde »

Palais de la Bourse, la Canebière, 13001 Marseille

10h : 6e schéma de développement du tourisme et des loisirs présenté par Provence Tourisme

Participation en virtuel, inscriptions à ce lien.

11h : visite presse de l’exposition « Oh Marcel ! Le temps des secrets, la fabrique du film »

Salle des machines, Friche de la Belle de mai, 1 rue Jobin, 13003 Marseille

18h30 : webinaire sur l’Ukraine organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence. Inscriptions et informations.

Mercredi 9 mars

9h : salon dédié à la cybersécurité et à la sûreté « Access security» les 9 et 10 mars. Informations et inscriptions.

Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 13008 Marseille

Jeudi 10 mars

10h30 : point presse sur la saison 2022 de la croisière en présence de Jean-François Suhas, président du Club de la croisière Marseille Provence

30e étage de la Tour La Marseillaise, 2bis boulevard Euroméditerranée, quai d’Arence, 13002 Marseille

11h15 : conférence de presse « Solidarité avec l’Ukraine » organisée par la Région

Hôtel de Région, 27 place Jules Guesde, 13002 Marseille

Vendredi 11 mars

9h : Forum sur l’électricité solaire au service de l’économie locale organisé par le Club solaire métropolitain en partenariat avec la CCI AMP et Capenergies. Inscriptions.

25 rue Colbert, 13001 Marseille.

18h30 : forum citoyen « Stop à l’inaction climatique ! » organisé par le groupe écologiste et citoyen de Marseille

Le Court Circuit, 23 place Notre-Dame du Mont, 13006 Marseille

19h : rencontre du « Temps des archives » co-organisées par le Mucem et l’INA sur le thème « L’Etat de notre démocratie : participer ou s’abstenir ? »

Mucem

Samedi 12 mars

Rassemblement prévu au Pharo par les militants de La République en Marche en soutien au candidat Macron (horaire à confirmer)