Au soir du vote des signataires du Printemps Marseillais qui l’ont désigné comme tête de liste, Michèle Rubirola, élue départementale EELV, et les principales personnalités présentent sur la liste qui était soumise au vote étaient réunies à la Voute Virgo vendredi 10 janvier au soir.



Plusieurs centaines de personnes avaient le chemin des Voutes de la Major pour l’occasion, la plupart sympathisants de gauche. Dans son discours Michèle Rubirola a insisté sur les changements qu’elle souhaite impulser pour Marseille tant en matière d’environnement que de transports, d’écoles ou d’aménagement.

« Le rassemblement ne cesse de grandir et de ressembler à cette ville que nous aimons. Nous sommes la diversité, et plus que jamais nous sommes l’union. Il y a un avenir à écrire ensemble. Celui d’une ville plus juste et plus verte » a-t-elle notamment plaidé (lire l’intégralité page suivante).

Michèle Rubirola a une nouvelle fois salué le ralliement du socialiste Benoît Payan qui avait annoncé en début de semaine qu’il se désistait à son profit.