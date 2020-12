La sanction vient de tomber. La maire d’Aix-en-Provence Maryse Joissains a été condamnée ce lundi 7 décembre à huit mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics par la cour d’appel de Montpellier. Une décision plus lourde qu’en première instance qui, en mai 2019, avait réclamé une peine de six mois d’emprisonnement et un an d’inéligibilité.

Joissains toujours maire en attendant la cassation

Très rapidement, Maryse Joissains a annoncé son intention de se pourvoir en cassation : « Je suis étonnée et indignée par la décision rendue ce jour par la cour d’appel de Montpellier. Comme j’en ai l’habitude, je reprends immédiatement le combat et j’ai demandé à mes avocats de se pourvoir en cassation », déclare-t-elle dans un communiqué. Ce pourvoi suspend l’application de la peine et lui permet de conserver l’ensemble de ces mandats pour le moment : « Bien entendu, à ce jour je reste Maire, vice-président de la métropole et Président du conseil de territoire », insiste-t-elle.

Réélue à la mairie d’Aix-en-Provence lors des dernières élections municipales l’été dernier, Maryse Joissains s’appuie sur cette « légitimité » démocratique pour sa défense : « J’espère que l’arrêt à venir tiendra compte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui prend en considération la légitimité d’un élu. En ce qui me concerne j’ai été élue quatre fois, dont deux fois par un corps électoral qui était parfaitement informé des faits reprochés », justifie-t-elle.

Pour rappel, Maryse Joissains a été condamnée la première fois en 2018 pour la promotion de son chauffeur en catégorie A et l’embauche d’une collaboratrice en charge de la protection animale à la communauté du Pays d’Aix alors que ce domaine ne relève pas de la compétence de la collectivité.

Pour Anne-Laurence Petel (LREM), Maryse Joissains doit démissionner

Dans la foulée de cette nouvelle décision de justice, son opposante sous l’étiquette LREM lors des dernières municipales, Anne-Laurence Petel réclame dans un communiqué la démission de la maire d’Aix-en-Provence : « Maryse Joissains a délibérément menti aux Aixois en affirmant à plusieurs reprises qu’elle n’était pas coupable. En ne disant pas la vérité, Maryse Joissains a gravement porté atteinte à la sincérité du scrutin. Pour l’honneur des Aixois, l’équipe élue sur son nom devrait démissionner afin d’offrir un nouveau scrutin honnête », écrit la présidente du groupe miunicipal d’opposition Aix au Coeur.

