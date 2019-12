Au 51 rue de Ruffi, derrière deux tables du restaurant Chez Sylvie disposées pour la conférence de presse, Sébastien Barles, chef de file EELV de la liste verte « Debout Marseille ! Ecologiste et citoyenne » pour les élections municipales, est entouré de cinq nouveaux visages. Avant de passer aux présentations, il rappelle la symbolique du lieu : « A la lisière d’Euroméditerranée, on a les quartiers parmi les plus pauvres d’Europe » rappelle-t-il, expliquant avoir « souhaité faire cette conférence rue de Ruffi » en référence à la « délibération scandaleuse » prise par la Mairie de Marseille, qui exclut les habitants du quartier de la carte scolaire associée à la nouvelle école qui y est construite.

Cette courte introduction faite, il est procédé à la présentation des 10 nouveaux soutiens d’EELV à Marseille – dont cinq n’ont pu être présents – enregistrés par Debout Marseille !, avant un temps de questions / réponses. Celle-ci ne fera d’ailleurs que confirmer les tendances de ces dernières semaines : absence d’accord avec le Printemps marseillais d’un côté, le Pacte démocratique de l’autre, et impossibilité de s’unir avec LREM – malgré des rapprochements évoqués ces derniers jours entre Sébastien et Saïd Ahamada, député de Marseille et candidat à l’investiture LREM dans cette ville. L’occasion pour l’équipe de campagne de Debout Marseille! de centrer les débats sur ces personnalités de la société civile qu’elle accueille, et dont voici les profils.