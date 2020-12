En janvier 2017, le parquet de Marseille avait ouvert une enquête préliminaire pour « faux, usage de faux, recel et détournement de fonds public » visant le Samu social géré par la mairie de Marseille alors dirigée par jean-Claude Gaudin. Rapidement, le parquet national financier (PNF) reprend la main et élargit ses investigations à l’ensemble des services municipaux. Dans son édition de vendredi, le quotidien La Provence a dévoilé les conclusions de l’enquête révélant l’intention du parquet de renvoyer l’ancien maire de Marseille devant le tribunal correctionnel de Paris pour « détournements de fonds publics par négligence ».

Six autres cadres de l’équipe Gaudin visés

Dans son rapport, la justice reproche notamment à l’ancienne équipe municipale d’avoir payer des heures supplémentaires non travaillées. Toujours selon La Provence, le préjudice serait chiffré entre 5,5 et 6,9 millions d’euros entre 2021 et 2016. Des faits qui concerne le Samu social mais aussi les musées ou encore les bibliothèques.

Jean-Claude Gaudin ne serait pas le seul à comparaître devant la justice. Le parquet national financier cible également six autres responsables de la mairie : le directeur de cabinet Claude Bertrand, le directeur général des services Jean-Claude Gondard, son adjoint Jean-Pierre Chanal, les deux directeurs des ressources humaines Henri Sogliuzzo et Yves Rusconi, et l’ex-directeur du Samu social René Giancarli.

La décision d’un procès à la fin de la phase contradictoire

Pour l’heure, un procès n’est pas encore certain. L’enquête du PNF terminée, la phase contradictoire vient de s’ouvrir et les avocats concernés par les investigations peuvent encore transmettre leurs demandes et observations d’ici la fin de l’année. La décision finale de la tenue d’un procès sera prise à l’issue de cette phase contradictoire.

