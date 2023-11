Le journal régional La Provence basé à Marseille, propriété du groupe CMA CGM depuis un an, ne paraitra pas ce lundi 20 novembre, pour le quatrième jour consécutif. Les syndicats de la rédaction expliquent ce dimanche :

« Avec un taux de participation de 88% (183 votants), 76% (132 voix) d’entre eux ont validé la poursuite du mouvement jusqu’à demain, et 24% (42 voix) contre la grève (9 ne se prononcent pas). Un choix clair qui montre une mobilisation qui ne faiblit pas avec des revendications toujours très fortes. »

L’intersyndicale SNJ CFE-CGC et CFDT de la rédaction de La Provence précise qu’elle a fait « un certain nombre de propositions ce dimanche à la direction » et que désormais, « la balle est dans le camp de la direction, qui doit enfin prendre la mesure de la colère et de l’incompréhension des journalistes face aux promesses non tenues.»

Une nouvelle assemblée générale est prévue lundi matin à 11h.

