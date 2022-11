Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence, Serge Magdeleine, directeur général du Crédit Agricole Alpes Provence, et Franck Alexandre, président du conseil d’administration, ont signé lundi 7 novembre à la mairie d’Aix-en-Provence une convention de mécénat pour le financement de la Biennale d’art et de culture, dont la quatrième saison de l’édition 2022 aura lieu du 1er au 21 décembre. Le Crédit Agricole participe à hauteur de 100 000 euros.

« Chaque année, le Crédit Agricole consacre 3% de son résultat (environ 3 millions d’euros) à des actions culturelles ou encore sportives sur le territoire, en particulier à Aix car c’est là que se trouve le siège. Aucune autre banque ne le fait », explique Franck Alexandre.

Serge Magdeleine confie de son côté : « On a décidé d’être partenaires de la Biennale car, au vu de la situation de crise avec le covid, le climat et le conflit russo-ukrainien qui ont divisé le monde, on a besoin d’agir chaque jour dans l’intérêt des clients et de la société. Pour moi, l’art et la culture sont des éléments importants qui font la société ». Il se réjouit particulièrement que la Biennale comporte de nombreuses initiatives avec des associations : « On ne soutient pas l’art élitiste, mais l’art inclusif, ouvert, participatif et tourné vers le futur ».

Signature de la convention de mécénat. (Crédit : Lisa Défossez)

Biennale d’art et de culture : « Un projet commun »

Sophie Joissains met elle aussi en avant l’aspect participatif de la Biennale « pour que chaque Aixois puisse se sentir concerné. C’est un travail de tissage avec les artistes, les centres sociaux et les écoles ». « Le Crédit Agricole est, avec la Région, le seul à nous avoir fait confiance alors que la Biennale est une prise de risque en sortie de covid. L’ensemble des acteurs culturels était en souffrance, c’était un besoin pour eux, un projet commun était nécessaire », argumente-t-elle.

Elle insiste aussi sur l’accessibilité de la Biennale, dont la grande majorité des spectacles est gratuite et rassemble toutes les générations. « On a dépensé moins de moyens que prévu. On avait prévu de dépenser jusqu’à 3 millions, mais on a dépensé 1 980 000 euros en termes de fonctionnement, et à peu près 100 000 au lieu des 500 000 prévus en termes d’investissement », affirme Sophie Joissains. « On a fait attention à rémunérer correctement les artistes, du début des répétitions jusqu’au spectacle final », ajoute-t-elle.

Discours de Sophie Joissains. (Crédit : Lisa Défossez)

Informations pratiques et liens utiles :



Quatrième édition de la biennale du 1er au 21 décembre

Programme détaillé : https://www.aixenprovence.fr/Une-5eme-Saison-Presentation

