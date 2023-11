Au sein des locaux du village éducatif innovant de l’Epopée situé dans les quartiers nord de Marseille, Orange et la Synergie Family ont convié jeudi 15 novembre, 80 jeunes collégiens des établissements Henri Barnier, Joséphine Baker (anciennement Versailles) et Pythéas à un après-midi éducatif et réflexif autour du cyberharcèlement et de la responsabilité digitale.

Des temps d’échange et des ateliers pour sensibiliser

Deux temps d’échange ont été proposés aux jeunes, en présence de trois “streamers” de dix ans leur aîné, avec qui ils ont pu partager leurs bonnes et mauvaises expériences sur le net, et prendre la parole pour témoigner et se libérer d’une violence numérique qui peut parfois virer au drame. Pour cela, DouniaTv et Jérémy ont répondu aux questions et apporté leurs conseils aux jeunes.



En fin d’après-midi, c’est Nadir Ziane, accompagnateur pédagogique sur la cybersécurité à l’école marseillaise du numérique, La Plateforme, qui a partagé sa passion du numérique. Ensuite les jeunes ont assisté aux différents ateliers de sensibilisation et d’esprit critique face aux réseaux sociaux en compagnie de huit coachs volontaires d’Orange Cyberdéfense.

« Un clic tonique peut rapidement basculer en clic toxique » Stéphanie Milcent

« On veut faire comprendre aux jeunes qu’un clic tonique peut rapidement basculer en clic toxique » résume Stéphanie Milcent, directrice de Synergie Family.

Synergie Family : une épopée de talents. C’est sur l’ancien site des usines de Ricard que la Synergie Family a définitivement posé ses bagages avec un objectif déterminé : œuvrer dans l’éducation et l’inclusion en utilisant “l’ingénierie du prétexte”. Autrement dit, partir de ce que les personnes aiment pour créer des expériences et sensibiliser sur des sujets, comme le cyberharcèlement.

En fin de journée, Synergie Family et Orange ont proposé aux enfants des tirages au sort afin de remporter des places pour des matchs de foot et des stages de fin d’année au sein des différentes structures de Synergie. De quoi repartir le cerveau réfléchi et le sourire aux lèvres.

