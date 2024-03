Share on Facebook

Les sons des notes de piano résonneront dans le métro aujourd’hui, vendredi 29 mars. Une symphonie souterraine pour enchanter les voyageurs. La Régie des transports de Marseille (RTM) offre une expérience musicale aux usagers à la station de métro Joliette, dans le cadre de la Journée du Piano. Ce vendredi 29 mars, le pianiste Jean-Jacques Bedikian, membre émérite de l’association Piano Vibrante et professeur de renom au Conservatoire de Marseille, prendra les commandes pour divertir les voyageurs.

L’événement, qui se déroulera en deux sessions, de 8h à 12h et de 16h à 18h, promet un voyage à travers les époques et les genres musicaux. De Bach à Rachmaninov, en passant par des incontournables du jazz et des mélodies intemporelles de films, le pianiste marseillais devrait capter l’auditoire grâce à son talent polyvalent.

Des surprises sont également au rendez-vous, avec des improvisations et des morceaux sélectionnés par les abonnés des réseaux sociaux de la RTM et les voyageurs présents, invités à partager leurs expériences musicales sous le hashtag #RTAIME sur les réseaux sociaux du réseau de transports marseillais.

