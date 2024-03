Il s’était fait discret ces derniers mois. Vendredi 29 mars, Renaud Muselier reprendra du service, après son opération pour la prose d’une prothèse de hanche, à l’occasion de la première assemblée plénière de la Région Sud de 2024. Une plénière allégée, ne contenant « que » 43 rapports (voir l’ordre du jour complet en pied d’article).

En début de séance, les élus régionaux reviendront sur les aides aux agriculteurs déjà annoncées durant la crise avec la création d’un fonds d’avances remboursables du Feader pour les exploitations agricoles en difficulté de trésorerie ainsi qu’un plan en trois volets permettant la transmission des terres (accompagnement des cédants, aide à l’installation des repreneurs, partage du foncier au travers d’un fonds dédié avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et Terre Adonis). L’opposition Rassemblement national, qui a organisé une conférence de presse à la veille de la plénière, devrait s’aligner avec ces mesures mais soulignera la nécessité de mettre en place une meilleure traçabilité des produits issus de l’agriculture.

La Région fera ensuite le premier bilan-anniversaire de son budget « 100% vert », dont l’objectif est d’inclure des considérations environnementales dans chaque action de la Région. Côté transports, alors que la Région ouvre progressivement ses lignes de Trains express régionaux (TER) à la concurrence, la collectivité souhaite instaurer un titre de transport unique, via une billetterie gérée par le biais d’une délégation de service public en ce sens. La région présentera aussi son programme pour le relais de la flamme olympique.

Un partenariat avec Microsoft pour « positionner la Région sur le créneau de l’intelligence artificielle »

Les conseillers régionaux devront aussi se prononcer sur la création d’un partenariat entre la Région Sud et le géant du numérique Microsoft, dont l’objectif est de déployer l’intelligence artificielle dans la région. Un projet né de la rencontre, lors du Forum économique de Davos, entre Renaud Muselier et le président de Microsoft France, Jean-Philippe Courtois. « L’IA avance partout, et nous sommes en retard. Nous devons maîtriser cet outil et positionner la région sur ce créneau » affirme le président de la Région Sud. Dans les faits, le partenariat devrait se concrétiser par la mise à disposition d’outils par Microsoft, par exemple pour scanner des pièces administratives. Toujours sur le numérique, les conseillers régionaux voteront un plan dédié à la cybersécurité des entreprises, d’un montant de 3,5 millions d’euros.

Compétente pour la gestion des lycées, la Région votera aussi l’expérimentation de la tenue unique dans les lycées régionaux, conformément aux annonces du Premier ministre (Ren.) Gabriel Attal. Les élus devront dans la foulée acter la dissolution de l’Agence régionale d’équipements et d’aménagement (Area), dont le principe avait été voté en 2021.

La Région prendra également acte de plusieurs rapports de la chambre régionale des comptes concernant sa stratégie d’aménagement du littoral méditerranéen face au enjeux climatiques, mais aussi sur son plan “Montagnes”, la gestion du festival de Jazz des Cinq continents et le Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence.

