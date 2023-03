Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, en partenariat avec Gomet’, donne la parole à Jean-Christophe Bernard. Le co-fondateur de la marque marseillaise Morice est venu en plateau pour « démonter quelques clichés » sur les produits bio, et alerter sur la situation actuelle de la filière. En 2022, en France, près de 220 magasins bio ont fermé en raison d’une baisse de clients. Le chiffre d’affaires des distributeurs a d’ailleurs chuté de 12% en moyenne selon le journal Reporterre.



Jean-Christophe Bernard est membre du collectif « Stop mépris bio », à l’origine d’une pétition signée par plus de 44 000 personnes. Le manifeste réclame un soutien plus prononcé de l’État (une enveloppe de 150 millions d’euros pour la filière agricole bio), et remet en cause la légitimé du label Haute valeur environnementale (HVE). Le collectif accuse le gouvernement avec cet estampillage de « saborder 40 ans d’agriculture bio ». L’entretien est animé par Sophie Hébrard de BFM Marseille et Rémi Liogier de Gomet’.

Le paysan traiteur marseillais Terre de Mars propose des paniers entre 15 et 25 euros

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle des actions mises en place ou annoncées, dans les Bouches-du-Rhône, en marge de la journée mondiale de l’eau. La Ville de Marseille veut notamment réduire sa consommation d’eau de 30% d’ici 2030.

Quant à la Région Sud, elle a voté vendredi 24 mars en séance plénière son nouveau plan « Or bleu » à 620 millions d’euros, qui doit permettre aux acteurs du territoire d’adapter leurs modes de consommation vers une sobriété hydraulique. En fin d’émission Rémi Liogier présente les paniers bio concoctés par le paysan traiteur marseillais Terre de Mars.

