L’élue départementale EELV (en dissidence avec la stratégie de son parti au niveau local) Michèle Rubirola a officialisé mardi 7 janvier dans un communiqué sa candidature aux élections municipales de Marseille. « Je suis née à Marseille, je suis élue écologiste, médecin dans les quartiers populaires, mère de famille. Comme des centaines de milliers de Marseillaises et de Marseillais, je veux que Marseille se relève » commence-t-elle par déclarer dans un communiqué diffusé au lendemain du désistement en sa faveur du socialiste Benoît Payan et de Sophie Camard (La France Insoumise). « Le moment est historique. Marseille va écrire une nouvelle page de son histoire. Au Printemps prochain, nous pouvons collectivement changer le destin de notre ville. Notre mouvement qui rassemble les forces de gauche, écologistes et citoyennes porte en lui l’espoir de la victoire. Parce que c’est inédit, parce que c’est historique. Ce rassemblement, notre mouvement, c’est le Printemps Marseillais. »

Une ville plus juste, plus verte, plus démocratique et plus attractive est à portée de main. Michèle Rubirola

Elle déclare ensuite sa candidature : « J’ai décidé d’être la candidate de ce rassemblement et je le serai aux côtés de nombreuses personnalités politiques et citoyennes Marseillaises, qui habitent, vivent et défendent leur ville.Nous allons montrer aux Marseillaises et aux Marseillais qu’une ville plus juste, plus verte, plus démocratique et plus attractive est à portée de main. »

Michèle Rubirola évoque les soutiens qui vont participer à sa campagne. Elle rend hommage à Benoît Payan. « Sa décision est incomparable, unique, brillante pour l’avenir de notre ville. Il a posé un acte fondateur pour la victoire. C’est avec lui, que nous allons marquer l’histoire de Marseille. Avec Benoit Payan, mais aussi Olivia Fortin, Sophie Camard, Aïcha Sif, Jean-Marc Coppola, Marie Batoux, Ahmed et des centaines d’autres personnalités politiques et citoyennes, nous mènerons ces prochaines semaines la campagne du Printemps Marseillais. »

