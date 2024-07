Dans la 11e circo, comprenant les cantons d’Aix-en-Provence-Nord-Est, d’Aix-en-Provence-Sud-Ouest et des Pennes-Mirabeau, le second tour des législatives laissera finalement la place à un duel entre Marc Pena (NFP) et Hervé Fabre-Aubrespy (RN). Le second tour des élections législatives se déroulera dimanche prochain, 7 juillet.

Résultats de la 11e circonscription

Source : Préfecture des Bouches-du-Rhône

Ensemble – NFP : Mohamed Laqhila cède sa candidature

Dans un communiqué publié tard dans la nuit du 30 juin, Mohamed Laqhila qui remerciait les 16 580 personnes (sur les 64 698 votants de la 11e circo) qui ont voté en sa faveur se disait non résolu « à leur laisser d’autre choix que les extrêmes au second tour ». Le candidat appelait ainsi l’électorat LR de Fayçal Zerguine à se mobiliser, un électorat qui représente combiné au sien (26,28%), trois points de plus que le résultat du candidat investi par le Nouveau front populaire, Marc Pena, soit 30,34%. Mohamed Laqhila appelait alors Marc Pena « à retirer sa candidature » afin de « faire barrage à l’extrême-droite ». Et le candidat macroniste d’insister « j’en appelle à son sens des responsabilités, car s’il se maintient, il portera seul la responsabilité de l’élection du Front national sur notre circonscription ».

Marc Pena, candidat NFP arrivé en deuxième position (27,54%) exorimait la même demande à Mohamed Laqhila. En direct hier soir sur France 3, il déclarait : « Je connais Mohamed Laqhila, c’est quelqu’un qui s’est construit par la République, je ne peux pas imaginer que Mohamed Laqhila puisse faire un autre choix que de se retirer simplement pour permettre à un candidat républicain et démocrate d’accéder à la députation et surtout de faire barrage et de battre le Rassemblement national (…), Monsieur Attal a parlé, la majorité macroniste a parlé, le désistement républicain va se faire et doit se faire, il n’y a pas de compte d’apothicaires à faire là-dessus. Je compte sur ce qu’est humainement Mohamed Laqhila et sur ce qu’il a pu porter (…) et je compte sur la responsabilité de l’appareil politique républicain », soulignait Marc Pena. Il s’est aussi adressé à son adversaire du Rassemblement national, Hervé Fabre-Aubrespy : « L’extrême droite n’a pas changé, ce sont des menteurs, des hypocrites, des racistes, des xénophobes (…) Monsieur Fabre-Aubrespy est un homme seul, qui n’a aucun ancrage local, il a fait le plein de ses voix, moi j’en ai encore à prendre ».

Ce matin, lundi 1er juillet, Mohamed Laqhila décide finalement de se rétracter, il écrit : « Bien que qualifié pour le second tour et malgré mon appel par voie de presse et par téléphone à Marc Pena, celui-ci persiste dans sa volonté de se maintenir. Je ne serai pas celui qui fera élire l’extrême droite sur le Pays d’Aix. Par conséquent je ne me présenterai pas au second tour de cette élection et laisse à Marc Pena la responsabilité de son choix et de ses conséquences ».

