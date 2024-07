Le premier tour des législatives dans les 11e et 14e circonscriptions des Bouches-du-Rhône a rendu son verdict. Comme ailleurs, il est défavorable aux candidats de la majorité présidentielle qui présentait deux députés sortants : Mohamed Laqhila dans la 11e circonscription et Anne-Laurence Petel dans la 14e, tous deux réelus en 2022. Ils arrivent en 3e position et vont devoir choisir entre le maintien ou le retrait pour le second tour. La consigne nationale exprimée par Gabriel Attal est le retrait pour faire barrage au Rassemblement national. Mais dès hier soir Mohamed Laqhila a demandé que au candidat du Nouveau Front populaire, arrivé en 2e position, de se désister. Le second tour des élections législatives se tiendra dimanche prochain, le 7 juillet.

D’après les estimations des préfectures, entre 285 et 315 circonscriptions se trouvent en situation de triangulaire pour le second tour en raison du fort taux de participation.

Panneau devant un bureau de vote du Pays d’Aix. Crédit photo Juliette Matilla

Dans la 14e, Gérault Verny, candidat du RN, arrive en tête dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône avec 31,65 % des voix (21 734 votes). Il est suivi de près par Jean-David Ciot du NFP, qui recueille 29,40 % des suffrages (20 242 voix), et par la députée sortante Anne-Laurence Petel du parti présidentiel Ensemble, qui obtient 28,91 % des voix (19 853 votes). La 14e circo comprend les cantons d’Aix-en-Provence Centre, Aix-en-Provence Nord-Est (partie non comprise dans la 11e circonscription), Peyrolles-en-Provence et Trets.

Dans la 11e circonscription, le député sortant centriste et membre de la majorité présidentielle, Mohamed Laqhila, se classe troisième avec 26,28 % des voix, derrière Marc Pena de l’Union de la gauche qui obtient 27,54 %, et Hervé Fabre-Aubrespy (RN) qui arrive en tête avec 38,87 %. Sur les 93 649 inscrits sur les listes électorales des cantons de la 11e circo (Aix-en-Provence-Nord-Est, d’Aix-en-Provence-Sud-Ouest et des Pennes-Mirabeau), 64 598 ont exprimé leur vote.

Dans la 11e, Marc Pena (NFP) en tête à Aix, les villages aux mains du RN

Principaux candidats 11e circo BDR

A Aix, Pena et Ciot en tête

A Aix, le candidat investi par le Nouveau front populaire et le Parti socialiste, Marc Pena, est parvenu à se positionner en première place de près (31,64%) face au Rassemblement national de Hervé Fabre-Aubrespy (30,65%). Le candidat sortant, Mohamed Laqhila n’est pas loin derrière, avec 29,70% des suffrages exprimés.

Dans les autres cantons de la 11e circo, c’est le candidat RN qui amasse le plus de voix. A Cabriès, Hervé Fabre-Aubrespy récolte 40,46% des suffrages exprimés (32,42% pour Ensemble et 19,31% pour le NFP) ; à Eguilles, le duel est serré entre le RN (35,29%) et Ensemble (34,50%). Les Pennes-Mirabeau place le Rassemblement national en large avantage avec 58,84% (19,02% pour le NFP et 16,13% pour Ensemble). A Septèmes-les-Vallons, Hervé Fabre-Aubrespy obtient 48,31%, loin devant Marc Péna (34,35%) et Mohamed Laqhila (12,10%).

14e circonscription BDR, la triangulaire RN-NFP-Ensemble @Juliette Matilla

Si l’on se penche sur les résultats par commune, les duels varient. A Aix-en-Provence, le candidat socialiste investi par le NFP, Jean-David Ciot devance la candidate de l’ex-majorité présidentielle sortante, Anne-Laurence Petel, à 34,24% contre 31,88%. A Beaureceuil, c’est un duo Ensemble – Rassemblement national, Gérault Verny se positionne légèrement derrière Anne-Laurence Petel (33,82% contre 32,36%), tandis que Jean-David Ciot décroche 23,03% des suffrages exprimés. La même tendance politique est observée dans la commune de Châteauneuf-le-Rouge, ou Petel récolte 36,54% des suffrages, Verny 33,06% et Ciot 19,67%.

Le Rassemblement national se positionne premier dans la course dans les communes de Fuveau (35,68%), Jouques (42,56%), Meyrargues (37,92), Peynier (36,82%), Peyrolles (40,75%), Puyloublier (39,16%), Rousset (37,31%), Saint-Paul-lès-Durance (55,42%) et Trets (44,59%).

Anne-Laurence Petel (Ensemble), garde les commandes dans les communes de Saint-Antonin-sur-Bayon (56,98% face au RN, 20,93%), Saint-Marc-Jaumegarde (44,38% contre le RN à 27,81%), Le Tholonet (37,78%) et Venelles (34,47% contre le RN, 31,49%).

Dans sa propre commune, le maire du Puy-Sainte-Réparade et candidat NFP, Jean-David Ciot, a été battu par le Rassemblement national. Ciot a récolté 31,62% des suffrages exprimés alors que Gérault Verny en a lui récolté 36,79%. A Vauvenargues, il devance Anne-Laurence Petel à 34,00% contre 32,17%.

