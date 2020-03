Dimanche 15 mars avait lieu le premier tour des élections municipales. A Aix-en-Provence, Maryse Joissains-Masini, maire LR depuis 2001, est arrivée en tête avec 30,3 % des suffrages, devant la candidate LREM Anne-Laurence Petel (20,6 %) et le candidate DVG Marc Pena (15,9 %). Réactions.

Maryse Joissains : « un climat anxiogène et surréaliste »

« Ce soir les Aixois m’ont placée très largement en tête de ce scrutin avec plus de 30 % des voix, malgré une campagne difficile » a déclaré Maryse Joissains dans un communiqué diffusé dans la foulée de l’annonce des résultats. « Ce premier tour vient de se dérouler dans un climat anxiogène et totalement surréaliste. A l’heure où je vous parle personne ne sait encore si le second tour aura lieu dimanche prochain » a ajouté l’élue LR, à l’unisson des autres candidats devant l’incertitude de voir second tour annulé.

Anne-Laurence Petel : « Porter l’alternance au clan Joissains »

Quant à Anne-Laurence Petel, arrivée en deuxième place du scrutin, elle a réagi via Twitter pour « remercier les Aixois qui ont eu l’audace de placer ma liste Aix au cœur en position, avec plus de 20% des voix, de rassembler pour porter l’alternance au clan Joissains ». Puis elle ajoute : « Plus de deux tiers des Aixois ont exprimé aujourd’hui leur volonté de changement pour notre ville. Nous saurons rassembler largement les forces progressistes et écologistes pour porter cet espoir de changement de visages et de pratiques à Aix ! ».

Marc Pena : « Un appel à tous les citoyens écologistes »

Contacté par Gomet’, Marc Pena s’est félicité des 15,9 % recueillis par sa liste Aix en Partage, un rassemblement de partis (PCF, LFI, PS) et de citoyens de gauche. « C’est un bon score » a-t-il commenté. « C’est un point de départ, quand on sait d’où vient la gauche. On a réussi à être une force de deuxième tour, crédible pour diriger la ville ». Quant à une alliance de second tour avec la candidate LREM, il l’exclut : « c’est une confusion totale. Nous avons dénoncé la politique du gouvernement. Mme Petel, c’est du centre droit » a-t-il notamment réagi, tout en ajoutant intention de « lancer un appel à tous les citoyens écologistes ».

Stéphane Salord : « J’appelle au boycott du second tour »

Arrivé en septième position du scrutin avec 4,7 % des voix, le candidat divers écologie Stéphane Salord, joint au téléphone par Gomet’, se dit « incapable d’être satisfait d’un premier tour qui n’aurait pas dû exister , ajoutant que : « le gouvernement a forcé la machine électorale ». « Une partie de la population a bien eu peur » commente-t-il devant la forte abstention causée par l’épidémie de coronavirus. « Tirer des leçons d’un premier tour marqué par une duperie de ce niveau-là est assez délicat » poursuit-il, en ajoutant : « S’il y a second tour la semaine prochaine, j’appelle clairement à le boycotter ».

Les réactions des autres candidats aixois

Arrivé en cinquième position avec 9,1 % des voix, le candidat DVD Jean-Marc Perrin, dissident de la majorité sortante, ne s’est pas encore exprimé. Pas plus que Dominique Sassoon, candidat à la tête d’une liste soutenue par EELV qui a emporté 9,3 % des votes. En revanche, par la voix de son leader et conseiller municipal sortant Hervé Guerrera, le Parti occitan a exprimé dans un communiqué du 16 mars de « réelles inquiétudes sur la représentativité des équipes qui seront demain en charge de la gestion municipale ».

