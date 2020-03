« La situation de l’épidémie de coronavirus en France est très inquiétante. Le nombre de cas double désormais tous les trois jours» déclare ce matin sur France-Inter, Jérôme Salomon le directeur générale de la Santé.

On dénombre désormais 5 423 cas de Covid-19 en France et 127 morts, selon un bilan donné par Santé publique France, dimanche 15 mars.

La France est au stade 3 de l’épidémie coronavirus. Les écoles, les commerces (sauf ceux indispensables à la vie de la nation), restaurants et bars sont fermés jusqu’à nouvel ordre.



Je voudrais surtout que nos concitoyens se rendent compte qu’il y a des personnes qui sont malades, qui sont en réanimation et dont le pronostic vital est engagé et que ces personnes se chiffrent en centaines. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé à France Inter

C’est dans ce contexte que le président Emmanuel Macron va s’exprimer une nouvelle fois à la télévision ce soir à 20h, après une consultation à 17h avec les présidents du Sénat Gérard Larcher et de l’Assemblée nationale Richard Ferrand.



Le chef de l’Etat devrait annoncer les nouvelles mesures coronavirus l’épidémie de coronavirus, dont un possible confinement et un report du second tour des élections municipales (le 21 juin selon l’AFP).

Vers une coordination européenne

Le ministre de l’intérieur Christophe Castaner a annoncé la mise en place des contrôles renforcés à la frontière avec l’Espagne et demande une action coordonnée des États membres pour renforcer les frontières extérieures de l’UE.

Comme avec l’Allemagne et l’Italie, des contrôles renforcés sont mis en place à la frontière avec l’Espagne pour lutter contre la propagation du #COVIDー19.

Au delà, nous avons besoin d’une action coordonnée des États membres pour renforcer les frontières extérieures de l’UE. — Christophe Castaner (@CCastaner) March 16, 2020

Coordination européenne ce matin avec @vonderleyen, @CharlesMichel et la Chancelière Merkel. Nous travaillons entre Européens. Des décisions exigeantes dans les prochaines heures. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 16, 2020

Santé

Avec 131 confirmés dans les Bouches-du-Rhônes, l’Agence régional de santé Paca a publié un communiqué, dans lequel elle explique les comportements à adopter à la suite du passage en stade 3.

Désormais, tous les patients présentent pas de forme grave du Covid-19 seront pris en charge à domicile afin de ne pas saturer les établissements de santé.



Pas de symptômes précis, pas de dépistage: «Seul le dépistage pour les cas graves et les structures collectives de personnes fragiles permet de prendre des mesures immédiates».

Du coté des hôpitaux Marseillais, les visites seront limitées. Seules les activités liées à la prise en charge d’urgences vitales sont maintenues.

📢 #Coranavirus #COVID19 : les Hôpitaux Universitaires de Marseille – #APHM ont déclenché leur plan blanc samedi.



Ce plan renforce les mesures déjà engagées.



Lire notre communiqué ➡ https://t.co/Uz5mJgWNIK pic.twitter.com/DEIdqPyMv3 — AP-HM - Hôpitaux Universitaires de Marseille (@aphm_actu) March 16, 2020

Face à l’épidémie, la mairie de Martigues annonce que l’hôtel de ville et tous les services municipaux décentralisés (parc de Figuerolles et parcs sportifs) sont fermés au public.

Économie

-Le gouvernement a ordonné samedi soir, la fermeture des lieux publics qui ne sont pas jugés indispensables. Dans un nouvel arrêté paru au journal officiel, émis par la ministre des Solidarités et de la Santé, précise quels types de commerces peuvent rester ouverts dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

-Le premier ministre a également rappelé la nécessité de développer autant que possible le télétravail et de respectées les règles de distanciation pour les emplois non éligibles au télétravail.

Afin d’accompagner les entreprises, les réseaux des Urssaf et des services des impôts des entreprises prennent des mesures exceptionnelles:

Concernant les cotisations sociales payables:

Pour les entreprises: les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 du mois peuvent reporter tout ou une partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 15 mars 2020.

La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois

le site urssaf.fr

Pour les travailleurs indépendants:L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre)

Concernant les demandeurs d’emploi les agences de Pôle emploi se mobilise face au COVID-19 et adaptent leur fonctionnement:

Les conseillers seront disponibles par téléphone au 3949

par email via l’espace personnel des demandeurs d’emploi sur pole-emploi.fr.

En cas d’entretien, d’atelier ou de formation, toutes les invitations à se rendre en agence pour un entretien, un atelier ou une formation, sont annulées.

S’ils suivent une formation ou des ateliers organisés par un autre organisme, leur formateur

ou accompagnateur reviendra vers eux pour leur indiquer les solutions possibles (proposition

de suivi à distance, report, etc.).

Éducation

Jean-Michel Blanquer ministre de l’éducation national et de la Jeunesse et Frédérique Vidal ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ont décidé de reporter les examens nationaux et les concours pour ces trois prochaines semaines.



« Leur reprogrammation se fera dans les délais les plus courts possibles en fonction de l’évolution de la situation. Le calendrier de Parcoursup reste inchangé à ce stade. Pour les concours prévus après le 5 avril, des solutions adaptées seront définies sur la base d’une instruction approfondie » explique-t-ils dans un communiqué.

Plus précisément, ces nouvelles mesures concernent les concours de l’enseignement supérieur (post-CPGE) et les concours de recrutement de l’Education nationale.

Les concours postbac d’accès aux écoles seront quant à eux remplacés par des examens des dossiers ( le calendrier de Parcoursup n’est pas modifié).

#COVIDー19 #Coronavirus Report des examens nationaux et des concours pour ces trois prochaines semaines pour tenir compte des difficultés de transport et d’hébergement et dans un constant souci de ne pas léser les candidats.@JmBlanquer @VidalFrederique https://t.co/sucjUlImzU— Ministère de l'Éducation nationale et Jeunesse (@EducationFrance) March 15, 2020

Transport

A la suite à la fermeture des établissements scolaires, les circuits scolaires des lignes suivantes ne circulent plus: A, B1,B2,C,D,E1,E2,J,O,R,S et Y

À partir de mardi 17 mars, les doublages scolaires sont également suspendus. Les lignes concernées sont les suivantes :3s 5s 8s 9s 10s 11s 12s 14s 15s 18s 19s et 20s.



Par mesure de protection, à compter du lundi 16 mars:

Les portes du tramway sont ouvertes automatiquement à tous les arrêts afin de

limiter la manipulation des boutons d’ouverture.

limiter la manipulation des boutons d’ouverture. La montée et la descente dans tous les véhicules se font uniquement par les portes

centrales et arrières (pas de montée par les portes avant).

centrales et arrières (pas de montée par les portes avant). Il est également demandé aux voyageurs de limiter les contacts avec le conducteur et

de respecter une distance de sécurité de plus d’un mètre

Sport

Après l’annulation de nombreuses manifestions sportives, c’est au tour du Cercle des nageurs de Marseille d’annoncer l’annulation de toutes les compétitions jusqu’à nouvel ordre. « Nous nous devons de nous protéger et de protéger les autres. La santé de tous passent avant tout. Nous reviendrons en forme pour de nouvelles rencontres sportives au sommet» explique le Cercles des nageurs dans un communiqué.