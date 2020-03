Alors que le 1er tour des élections municipales a été marqué par une abstention record, de nombreuses voix au niveau national comme en local appellent à l’annulation du second tour. Yannick Jadot, le leader écologiste notamment souligne l’impossibilité de faire campagne et demande au gouvernement de réunir l’ensemble des chefs de parti pour décider d’annuler le second tour. Jérôme Bardella pour le Rassemblement national estime également que le second tour ne doit pas être tenu. Même tonalité du côté des Républicains tandis que Christian Jacob, le président du mouvement a été testé positif au coronavirus.

Vers un confinement des Français ?

La plupart des élus estiment bien évidemment que la santé des Français est la priorité absolue. Des mesures de confinement pourraient être prises rapidement pour tenter de freiner l’épidémie en complément de l’arrêt de l’activité et la fermeture des lieux publics et des établissements d’enseignement décidés ces derniers jours.

« C’est une question de bon sens. Cela permettra de ne surtout pas ajouter, à la crise sanitaire, une crise politique ! » Renaud Muselier

Le président de la Région Renaud Muselier qui a avait appelé samedi soir au report des élections renouvelle sa demande. « Avec 56% d’abstention (+24% par rapport à 2014), nous faisons face ce soir à des chiffres inédits et historiques. (…) Je souhaite donc le report du second tour des élections municipales, c’est une question de bon sens. Cela permettra de ne surtout pas ajouter, à la crise sanitaire, une crise politique ! »

Le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé, Olivier Veran, doivent réunir le comité scientifique sur le coronavirus dès le début de la semaine pour statuer sur le sort du second tour.