Alors que le Mucem est fermé ce mardi 14 mars, Pierre-Olivier Costa en profite pour s’ouvrir. Le nouveau président du musée national a convié la presse pour un déjeuner au Môle, la brasserie du chef Gérald Passédat, quatre mois après sa prise de fonction. Dans un costume cravate impeccable, Pierre-Olivier Costa prend discrètement place au milieu de la tablée de journalistes. Chacun le nez dans son carnet, gratte les ambitions de ses trois ans de mandat au sein du musée dentelle, un œil sur la mer et l’autre sur la bonne mère.

Pour élaborer son projet stratégique, venant de son propre chef dit-il, Pierre-Olivier Costa a rassemblé les personnels du musée lors d’un séminaire « pour avoir des ambitions renouvelées. » Les équipes ont ainsi dessiné le principal défi du Mucem : adresser un public plus large, celui « qui n’est pas familier de la culture » ou qui n’est venu qu’une fois en dix ans. Il faut « recapter son regard », affirme l’ancien directeur de cabinet de Brigitte Macron.

Fêter les 10 ans du musée

Les équipes travaillent déjà sur l’anniversaire totem du Mucem, construit en 2013 par l’architecte Rudy Ricciotti à l’occasion de la Capitale européenne de la Culture. Pour l’organisation en cheffe, le président a recruté Françoise Pams, une communicante chevronnée, bien connue de la galaxie culturelle. Ils se sont rencontrés au Centre Pompidou. Comme Pierre-Olivier Costa, Françoise Pams a travaillé pour la Réunion des musées nationaux (RMN), la ville de Paris et le Centre national du cinéma (CNC).

La programmation de l’événement est conçue pour montrer la pluridisciplinarité du musée aux confluences du théâtre, de la danse et des expositions sur tout le parcours du Mucem : de l’esplanade, au fort Saint-Jean. Ce programme sera détaillé en avril « quand nous aurons plus de certitudes », souligne Françoise Pams.

Capter les personnes éloignées de la culture

Souffler ses dix bougies est également un argument pour retrouver les 1,8 million de visiteurs des débuts. Au fil des ans, le nombre d’entrée a légèrement fléchi pour atteindre 1,2 million de visiteurs en 2022. Pierre-Olivier Costa annonce ainsi s’ouvrir aux enfants, et créer une aire de jeu inclusive de manière à « amener de la vie dans ce village. »

Le Mucem va par ailleurs renforcer le dispositif du bus « destination Mucem » mené en collaboration avec La Varappe pour faire découvrir gratuitement les collections du musée aux habitants du nord de Marseille. « Mais ça ne suffit pas », pour le président, qui veut mieux comprendre les besoins de ces publics éloignés.

Pierre-Olivier Costa annonce donc la création d’un conseil des publics composés des centres associatifs et des centres sociaux, une « instance ouverte » pour montrer « notre intérêt pour tous. »

Pierre-Olivier Costa, le nouveau président du Mucem (Crédit : MG)

Mettre en valeur les collections du Mucem

Pierre-Olivier Costa entend apporter sa pâte en rendant « les adresses plus lisibles pour le public. » D’une part, veiller à ce que les noms des expositions soient plus abordables pour le grand public, et d’autre part en développant une meilleure signalétique pour encourager les visiteurs à entrer dans le musée.

Par ailleurs, le Mucem va proposer – à partir du 13 décembre 2023 – une exposition semi-permanente d’un ou deux ans pour mettre en lumière ses collections d’art forain et populaire : « des objets qui passent de mains en mains ». Depuis 2013, ces collections ont dialogué avec des artistes célèbres comme le plasticien Jeff Koons, en 2021, ou Pablo Picasso, en 2016, mais elles n’ont pas été mises en valeur seules. C’est donc l’occasion pour Pierre-olivier Costa de marquer son mandat en proposant cette première exposition « sans honte des collections ».

Jeff Koons au Mucem Crédit photo : Dominique Villanueva

Ouvrir le musée sur la ville s’inscrit dans un enjeu plus global du littoral marseillais. Comme le Mucem, le Grand Port maritime de Marseille (GPMM), dont les bassins commerciaux Est se trouvent à quelques pas, souhaite faire de la pédagogie sur son activité et transmettre sa mémoire avec son projet « Le Phare ». Ce nouveau concept devrait voir le jour en 2027. À ce moment, nous pourront dès lors constater si le défi est relevé ou non pour le Mucem.

