Sur l’invitation, Renaud Muselier annonce la présentation de son programme pour les élections régionales. Mais sur la scène du Palais des congrès du Parc Chanot lundi 31 mai au soir, le président sortant en profite surtout pour dézinguer ses adversaires. Le premier d’entre eux, le RN Thierry Mariani, toujours devant lui dans les sondages au premier tour, est le premier à en faire les frais. « Il veut se faire passer pour le gendre idéal mais qui a trahi, trahira.. », prévient le candidat LR. Vantant la diversité et la compétence de ses propres colistiers, « chef d’entreprises, médecins, chercheurs… », Renaud Muselier étrille celle de son opposant d’extrême droite. A commencer par Philippe Vardon et son passé dans un groupe néonazi : « M. Mariani a qualifié cet engagement de sympathique… On rêve. C’est le rassemblement des cranes rasés et des sous-doués ! », résume-t-il sous les acclamations et les cornes de brumes d’une assemblée chauffée à blanc et tout acquise à sa cause.

Un meeting pour consacrer l’ouverture vers LREM

Dans la grande salle du Palais des congrès, beaucoup de militants LR et tous les colistiers de Renaud Muselier sont réunis. Parmi eux, les fameux membres du parti présidentiel qui ont mis le feu aux poudres ces dernières semaines : le référent LREM des Bouches-du-Rhône Bertrand Mas-Fraissinet et son homologue des Hautes-Alpes Agnes Rossi ou encore le maire de la Roque d’Anthéron Jean-Pierre Serrus. D’autres sympathisants du président sont également présents comme Sabrina Roubache-Agresti, proche de Brigitte Macron, et son propre mari, le doyen de la faculté de droit d’Aix-Marseille Jean-Philippe Agresti. « J’ai choisi les plus compétents, voilà tout », se justifie Renaud Muselier.

Le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a récemment claqué la porte des Républicains, se fait le meilleur avocat de cette alliance : « Le gouvernement valide notre projet avec un contrat d’avenir à plus de 4 milliards d’euros et on devrait leur refuser de construire ensemble ? (…) Nous n’avons pas à être prisonniers des appareils politiques parisiens », tranche l’ancien président de Région. A son tour ensuite de tomber sur Thierry Mariani et ses déclarations. « Ce monsieur nous fait des promesses sur la sécurité qu’il ne pourra pas tenir. Il dit qu’il mettra un euro en plus pour chaque euro dépensé par las maires sur la police municipale. J’ai fait le calcul : nos maires ont investi 1,2 milliard d’euros par an pour leur police, cela donnerait une dépense annuelle similaire pour la Région sur un budget de 2 milliards par an. Il ne resterait plus rien pour nos principales compétences que sont l’économie, les transports et la formation… C’est une véritable imposture », dénonce-t-il.