« Un projet inutile, coûteux polluant et destructeur de nature en ville. » Les têtes de liste du Printemps Marseillais dans les 4e secteur (6-8) et et 5e secteur (9e et 10e), respectivement Olivia Fortin et Aicha Sif, et les têtes de listes écologistes du 1er tour qui ont fusionné avec Le Printemps, Christine Juste et Hervé Menchon ont trouvé une cible de choix : les travaux de la bretelle (ex-tunnel) Schloesing.

Début mai, les travaux sur ce chantier ont repris provoquant des limitations d’accès et la destruction d’une vingtaine d’arbres (lire nos informations précédentes et les précisions du maître d’ouvrage). « Après le Tunnel Prado Carénage, après le Tunnel Prado Sud, voilà maintenant la bretelle Schloesing, projet inutile, coûteux et polluant auquel nous nous opposons vivement » écrivent les quatre candidats dans une tribune diffusée vendredi 5 qu’ils co-signent.

La présidente de la Métropole montrée du doigt

Puis il précisent leurs accusation en direction de la Métropole et de sa présidente Martine Vassal, elle même candidate à la mairie de Marseille et tête de liste dans le 6-8 : « En 2017, la Métropole Aix Marseille Provence a confié la réalisation d’une bretelle souterraine entre le boulevard Schlœsing et l’entrée du tunnel Prado Carénage à la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC). Ces travaux ne sont absolument pas nécessaires et ne répondent à aucun risque ni à aucun besoin citoyen, la mise en service de la L2 ayant entraîné la diminution du trafic du tunnel Prado Carénage de 15 %. La Métropole de Martine Vassal a néanmoins tenu à maintenir ce projet inutile, pour le bénéfice de quelques-uns. »

Les signataires dénoncent ainsi la prolongation de la concession à la SMTPC qui a ainsi obtenu « le projet – et le finance – en échange de l’allongement de sa concession, qui devait s’achever en 2025, de 7 ans et 4 mois, soit jusqu’en 2032 !! Les tunnels rapportant 13 millions d’euros nets par an, ils sont un moyen pour la société de Vinci-Eiffage (actionnaires majoritaires de la société à plus de 66%, NDLR) de sécuriser la fréquentation du tunnel Prado Carénage, véritable poule aux œufs d’or qui sert aux actionnaires la rentabilité de 33% par an. »

« Une tranchée à ciel ouvert à l’intérieur du Parc »

Outre le montage économique, les signataires dénoncent les impacts écologiques du projet. « Ce projet prévoit une réduction de la taille du Parc, dans une ville qui a tant besoin d’espaces verts. Pire, elle prévoit la création d’une tranchée à ciel ouvert à l’intérieur du Parc, pour l’évacuation des gaz d’échappement des véhicules. »

Le Printemps Marseillais et Europe Ecologie Les Verts qui apportent leur soutien à l’association Adrive (Association de défense des riverains du tunnel Prado Sud, NDLR) qui se bat depuis des années contre la construction du tunnel Schloesing ainsi qu’à la conseillère de secteur Marie-Françoise Palloix (PCF) qui a écrit récemment à la ministre des Transports Elisabeth Borne (lire l’interview dans La Marseillaise du 22 mai 2020).

Pour finir, Sophie Camard, Christine Juste Aïcha Sif et Mervé Menchon pour Le Printemps Marseillais et Europe Ecologie Les Verts « s’engagent, une fois aux responsabilités, à mettre en oeuvre une politique de mobilité remettant l’intérêt général, les transports en commun et les déplacements doux au coeur des investissements municipaux et métropolitains.»

Lien utile :

Suivez l’actualité des municipales dans notre rubrique politique