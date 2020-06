Le confinement avait permis l’observation de la biodiversité ornithologique qu’offre notre région. Il est possible de continuer à observer cette biodiversité grâce à la nouvelle exposition proposée à l’écomusée de Saint-Martin-de-Crau «Les Ailes de Provence», à l’initiative de l’association ornithologique La Chevêche.

L’objectif est double : faire découvrir différentes espèces d’oiseaux de la région aux visiteurs, en immersion dans différents milieux, et les sensibiliser. En effet, la cinquantaine d’espèces ornithologiques représentée est considérée par la communauté scientifique comme en danger, comme le flamant rose ou la grue cendrée. « Selon le Museum d’histoire naturelle et le CNRS, au cours de ces 15 dernières années, près d’un tiers des oiseaux d’Europe a disparu !», alertent Michel Raphaël et Claude Agnès, membres de la Chevêche et commissaires de l’exposition.

L’inauguration de l’exposition, initialement prévue le 23 mars, a dû être repoussée pour cause de covid-19 à début juin. L’exposition est visible jusqu’au 20 septembre.

> Informations pratiques : exposition jusqu’au 20 septembre à l’écomusée de la Crau, 2 place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau

