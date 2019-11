Alors que la rencontre de conciliation à Paris avec le président Les Républicains Christian Jacob est fixée au mercredi 13 novembre, Martine Vassal marque des points. Dans la course à l’investiture LR pour les municipales de 2020 à Marseille qui l’oppose au sénateur Bruno Gilles, la double présidente du Département et de la Métropole a reçu dimanche, dans les colonnes du Journal du dimanche, le soutien d’une tribune signée par la plupart des maires du département ainsi que par les parlementaires LR et des personnalités de la société civile (liste complète ci-dessous).

Plusieurs élu(e) ont d’ailleurs relayé la tribune à l’instar de la députée Valérie Boyer qui prend clairement à témoin la direction nationale dans un tweet.

Un sondage favorable ?

Outre cet appui, la direction du parti aurait, selon Le Figaro, un sondage Ifop en mains qui la placerait largement en tête avec des scores toujours supérieurs à Bruno Gilles. Gomet’ avait relayé la semaine dernière une autre enquête en cours de réalisation pour Opinion Way qui visait à tester les deux candidats LR. Là aussi, les soutiens de Martine Vassal sont prompts à réagir et relayer les bonnes nouvelles de leur camp à l’instar de la présidente d’Euroméditerranée, Laure-Agnès Caradec.

Municipales: un sondage place Martine Vassal (LR) en tête à Marseille

Confirmation de la dynamique #Vassal2020 https://t.co/qBC9JZ2t6u — Laure-Agnès Caradec (@lacaradec) November 10, 2019

L’affaire est-elle pliée pour autant pour les instances nationales ? Rien n’est moins sûr. D’autant que Renaud Muselier, le président de la Région Sus, et membre influent du parti (il vient de venir président de l’association des Régions de France) fait une nouvelle fois part de ses réserves quand à la candidature de Martine Vassal à la mairie (lire nos précédentes informations). Dans l’entretien accordé au JDD dimanche 10 novembre il déclare : « Depuis le non-cumul des ­mandats, on ne peut pas tout avoir » explique-t-il. Plus loin il répète : « Il faut aussi mettre un terme au cumul des responsabilités dans les différentes institutions. » Il considère qu’un accord est « obligatoire » et en « appelle à la responsabilité de [mes] amis. »



Il cible directement Martine Vassal : « Nous avons gagné le conseil départemental des ­Bouches-­du-Rhône, qui était détenu par la gauche depuis 1905. Et sa présidente, Martine Vassal, abandonnerait son mandat pour mener l’aventure marseillaise, sans avoir préparé son successeur, stabilisé son action, ni matérialisé ses résultats ? C’est de la folie. Présidente du département et de la métropole, elle travaille bien. Je souhaite qu’elle continue son action, et il y a du travail ! »



Puis il poursuit : « Je ne veux pas que cette ville tombe dans les mains du RN parce que mes amis sont incapables de s’allier. Si on est divisés, on perdra. Le reste n’est que balivernes. Il est temps d’en finir avec les mensonges, les promesses non tenues et les ambitions qui ne sont pas au service des Marseillais. Je plaide pour une nouvelle gouvernance à ­Marseille – ni système ni extrême – et un renouvellement des listes sur la base des trois tiers : un tiers d’élus, un tiers de société civile et un tiers de citoyens. » La réunion de mercredi après-midi au siège des Républicains promet d’être animée. Bruno Gilles lui avait fait part à Gomet’ de son agacement à quelques jours de ce rendez-vous qui ne « donnera à rien. » Ambiance.

Document source : la liste complète des signataires de la tribune dans le JDD du 10 novembre 2019