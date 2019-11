A un peu plus de cinq mois des élections municipales, les Républicains se trouvent toujours divisés à Marseille entre les candidatures concurrentes portées par Martine Vassal d’un côté, et Bruno Gilles de l’autre. Nouvellement élu à la tête de LR, Christian Jacob a sollicité une réunion de conciliation entre les deux aspirants, qui se tiendra le 13 novembre, en présence de Jean-Claude Gaudin, maire actuel de Marseille, et de Renaud Muselier, président de la Région Sud et des parlementaires LR du département.

Bruno Gilles s’est confié à Gomet’, à cinq jours de cette réunion dont il n’attend pas d’avancée majeure.

« Christian Jacob veut proposer une solution médiane, qui personnellement me va »

Devant le « show » soulevé par la réunion du 13 novembre, une simple « réunion de conciliation voulue par Christian Jacob », Bruno Gilles est un brin agacé. « Cela ne donnera rien » pronostique d’entrée le sénateur LR et ancien maire des 4e et 5e arrondissements Marseille. « Christian Jacob veut proposer une solution médiane, qui personnellement me va » explique-t-il. A Martine Vassal la Métropole, à lui-même la Mairie, c’est la solution qu’il a toujours défendue. Solution « qui ne sera pas accepté par elle » dit-il, en faisant référence à sa rivale à l’investiture à droite, actuelle présidente de cette même Métropole en plus du Département des Bouches-du-Rhône.