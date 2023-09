Du 14 au 17 septembre, la ville de Marseille va vibrer une nouvelle fois aux rythmes du jazz en accueillant l’European Jazz Conference, un rendez-vous de professionnels et d’amateurs de jazz.

Europe Jazz Network (EJN) est une association européenne à but non lucratif de producteurs, de diffuseurs et d’organisations de soutien spécialisées dans la musique créative et le jazz contemporain. Il regroupe 191 organisations (festivals, clubs et salles de concert, organisations nationales, membres honoraires) dans 36 pays. L’EJN est soutenu par la Commission européenne dans le cadre du programme Europe créative. EJN existe pour soutenir l’identité et la diversité du jazz en Europe et élargir la prise de conscience de ce domaine vital de la musique en tant que force culturelle et éducative.

Au programme des trois jours à Marseille, des moments de réflexion et d’échange, de showcase et de concerts avec plus de 500 professionnels venus de 40 pays différents et réunis sous la thématique de l’éducation musicale. Pour l’organisateur de l’événement, Marseille Jazz des cinq continents, l’objectif est de croiser « les axes du développement durable, de l’inclusion, de la transmission intergénérationnelle et de la diversité ».

Le chanteur brésilien Gilberto Gil lors Marseille Jazz des 5 continents 2023 sur la scène du palais Longchamp (Crédit Gomet’/JFE)

Rendez-vous incontournable des adeptes du jazz, ce sera la première fois que l’événement est organisé en France.

Un programme artistique dense et diversifié

Plus de 80 musiciennes et musiciens présenteront leur projet lors de showcases étalés sur les trois jours. C’est pour eux, une opportunité de développement unique puisque sont rassemblés tous les grands festivals, jazz clubs et théâtres d’Europe. Il ne s’agit pas d’un marché précise les organisateurs. Les groupes ont été sélectionnés sur des critères élaborés avec le Centre National de la musique (CNM) par un jury international. Le programme artistique comptera 14 concerts avec un moment rare le samedi 16 septembre qui se déroulera dans le cadre de l’ouverture de la saison au Théâtre National de La Criée : le concert d’une figure emblématique du Jazz en France, Michel Portal, accompagné pour l’occasion de prestigieux artistes européens.