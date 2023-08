Marseille attend avec impatience son nouveau métro baptisé Neomma. À partir de 2024, l’actuel métro de la ville cédera sa place à un système moderne, automatique et sans conducteur, financé par la Métropole Aix-Marseille-Provence et l”Etat à travers le plan Marseille en grand. Vendredi 28 juillet, une nouvelle étape a été franchie avec l’arrivée d’une première rame à Marseille.

Partie vendredi 21 juillet du site Alstom de Valenciennes Petite-Forêt, la première rame a été transportée en convoi exceptionnel jusqu’au dépôt de La Rose, dans le 13e arrondissement de Marseille. Les équipes d’Alstom et de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) ont travaillé toute la nuit pour décharger les quatre voitures qui composeront cette première rame.

Martine Vassal, la président de la Métropole Aix Marseille Provence avec les équipes d’Alstom et de la Métropole (Crédit Lina Nadarou)

Neomma : les premiers essais sur le réseau RTM

Des essais statiques et dynamiques seront effectués dans les prochaines semaines pour valider le comportement de la rame sur le réseau de la RTM et ses paramètres définitifs, notamment ceux liés au pilotage automatique, à la sonorisation, à l’interphonie et à la vidéosurveillance.

La première rame Néomma au dépôt RTM de la Rose vendredi 28 juillet (Crédit MAMP)

Au total, 38 rames seront fournies par Alstom pour améliorer le confort et l’accessibilité du métro marseillais. Les trois premières rames entreront en service d’ici fin 2024.

Cette modernisation du métro de Marseille est l’un des 15 grands projets du plan “Marseille en grand”. Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, s’est réjouie de cette avancée pour la mobilité métropolitaine et a salué la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans ce projet complexe.

RTM : des efforts sur l’accessibilité des stations de métros

Outre la modernisation des rames, la Métropole et la RTM s’efforcent de rendre le métro plus accessible. D’ici 2025, les stations Vieux-Port, Timone, Jules Guesde, Rond-Point du Prado et Saint-Charles seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. À ce jour, six stations, dont La Blancarde, Louis Armand, Saint-Barnabé, La Fourragère, Sainte-Marguerite et Capitaine Gèze (terminus de la ligne 2), sont déjà accessibles. De plus, l’ensemble des 29 stations du métro marseillais seront équipées d’une solution de guidage pour les voyageurs malvoyants grâce à l’application Evelity, qui utilisera des balises bluetooth pour les accompagner dans leurs déplacements.

La rénovation des stations est également au cœur du projet “Renov’ Stations”, visant à reconfigurer les espaces et moderniser les infrastructures pour renforcer le sentiment de sécurité des usagers. Ce chantier d’envergure se poursuivra jusqu’en 2027. La sécurité sera également renforcée sur l’ensemble du réseau avec l’installation de nouveaux portiques anti-fraude dans toutes les stations, ainsi que des portes palières sur les quais pour éviter les chutes sur les voies.

L’investissement total dans ce projet s’élève à 580 millions d’euros, mobilisant plus de 250 personnes dans toute la France. La secrétaire d’État chargée de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, a assisté à l’arrivée de la première rame pour souligner l’importance de ce projet pour la ville de Marseille et son territoire.

