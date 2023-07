Share on Facebook

Regarder des vidéos dans le métro ou appeler votre famille en visio ? Cela va être possible dès cet été à Marseille. La RTM et la Métropole Aix-Marseille lancent les tests de connexion à la 4G à partir du 17 juillet jusqu’à fin août sur les deux lignes. Mais durant cette période de tests, la connexion sera erratique avant de se stabiliser en septembre avertissent les autorités.

Ce projet, cofinancé par les grands opérateurs de télécommunications français, Bouygues, Orange, SFR et Free, a été étudié pour répondre à la demande moyenne des voyageurs sur les deux lignes de métro qui voient circuler 320 000 voyages par jour. « Le métro de Marseille va enfin rentrer dans le XXIe siècle : non seulement la 4G sera disponible à partir de la rentrée de septembre, mais également les premières rames de Neomma sont en passe d’arriver. Nous rattrapons le retard cumulé au fil des années et allons prendre de l’avance », déclare Martine Vassal, la présidente de la Métropole.

En tant que leader de la conception du projet, Bouygues a réalisé d’importants travaux en lien avec la RTM pour équiper 23 stations souterraines et 20 km de tunnels. En tout, 236 antennes sont mutualisées entre les quatre opérateurs, soit 119 en station et 117 en tunnels. Par ailleurs, 40 km de câbles de fibre sont déployés. Le cœur du système DAS (Système d’antennes distribuées) est installé au sein de deux locaux techniques de 140 m2 à la station névralgique Castellane (6e).

