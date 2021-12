Toute la rédaction de Gomet’ vous souhaite de belles fêtes de fin d’année ! Pour finir cette année en beauté, retrouvez quelques bonnes idées de sortie dans notre agenda loisirs.

[Exposition] Germain Nouveau, l’ami de Verlaine et Rimbaud

L’exposition consacrée à l’oeuvre de Germain Nouveau aux Méjanes à Aix-en-Provence, proche de Mallarmé, Verlaine, Rimbaud d’Aix-en-Provence se poursuit jusqu’au 31 décembre.

Une belle occasion de se pencher sur l’oeuvre de ce poète et peintre, qui a habité Aix-en-Provence. Alors qu’il a toujours refusé de voir ses textes publiés de son vivant, pour le centenaire de sa disparition, la bibliothèque a réuni des manuscrits, lettres illustrées, des éditions, tableaux et croquis issues de collections publiques et privées. On y retrouve aussi d’ailleurs le manuscrit des Illuminations, célèbre recueil de poèmes attribué à Rimbaud, dont l’exposition pose la question de l’origine.

Autrement dit, c’est une invitation au voyage dans la poésie moderne…

> Plus de détails



Bibliothèque Les Méjanes

8/10, rue des Allumettes

13100 Aix-en-Provence

[Photographie] Tout ce qui nous meut

Affiche web de l’exposition. Source : Facebook.

Une histoire des mouvements du quotidien… Des « mouvements pour (sur)vivre, éprouver, aimer… », selon les mots de la photographe Céline Ravier, dont les photographies, moments de vie sont mis en lumière jusqu’au 30 décembre à l’atelier 111. Un hommage aux personnes qui font se mouver le monde, ceux qui le traversent par les images, capturées entre 2009 et 2021, des départs de Ferry à Marseille au printemps arabe en Egypte…

> Plus de détails

> Le site de Céline Ravier



Galerie Atelier 111

111 Rue D’Endoume

13007 Marseille

[Réflexion] Des échecs à Marseille…

Du 26 au 30 décembre 2021, se tient à Marseille le Festival international d’échecs organisé par le club Marseille Échecs. En neuf rondes, tout un chacun est invité à participer et à suivre les rondes en ligne.

> Renseignements et inscriptions / Demandes d’invitation



Salle André Varese

CMA, 12 rue des lices

13007 Marseille

[Performance vidéo] « Avis de passage »

Le philosophe Walter Benjamin est à l’honneur à la Friche à travers des performances vidéos exposées pendant le festival les Instants vidéo. L’exposition nommée et construite en référence au livre du poète (et philosophe) allemand Livre des passages, est une invitation à se perdre au travers des différents chemins, des différentes portes s’ouvrant devant nous.

Fausses pistes, passions amoureuses et révolutionnaires… Un retour ou une avancée sur les traces que l’on laisse !

> Plus de détails



Friche la Belle de Mai

La tour – Cinquième étage

41 Rue Jobin

13003 Marseille

[Opéra] Le voyage dans la lune

L’Opéra de Marseille propose un opéra-féérie en quatre actes, Le voyage dans la lune de Jacques Offenbach. Créé au Théâtre de la Gaïté à Paris, cet opéra sera joué selon le livret d’Albert Vanloo, Eugène Leterrier, Arnold Mortier d’après l’oeuvre de Jules Verne. Un voyage et des rencontres avec les sélénites et des entitées issues de la mythologie.

Pour cette première représentation à l’Opéra de Marseille, voici la programmation :

Dimanche 26.12.2021 – 14h30

Mercredi 29.12.2021 – 20h00

Vendredi 31.12.2021 – 20h00

Dimanche 02.01.2022 – 14h30

Mardi 04.01.2022 – 20h00

> Plus de détails



Opéra de Marseille

2 Rue Molière

13001 Marseille

[Concert] L’Empereur d’Atlantis ou le Refus de la mort

Source : site du Grand Théâtre de Provence.

Pour la nouvelle année, le Grand Théâtre de Provence vous invite pour deux soirées classiques. Le dimanche 2 janvier à 18h, le pianiste Seong-Jin Cho interprétera une rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov qui sera suivi des notes de Carmen, d’Espana, de la Havanaise de Saint-Saëns avant l’apogée : le Boléro de Ravel.

Le mercredi 5 janvier à 20h, c’est l’Orchestre National de France qui vous invite à un opéra en un acte et de quatre tableaux de Victor Ullman, dont l’oeuvre a été écrite en 1943 lors de sa détention dans un camp de concentration tchèque. Appelé L’Empereur d’Atlantis ou le Refus de la mort, cet opéra sera interprété selon le livret de Peter Kien, poète et peintre, détenu dans le même camp qu’Ullman. Ce qui se joue ici se trouve entre la guerre décrétée par un empereur et la Mort qui décide que personne ne mourra.

> Plus de détails



Grand théâtre de Provence

380 avenue Max Juvénal

13100 Aix-en-Provence

[Commensalité(s)] Les menus de fêtes du Château La Coste

Au sein du domaine du château La Coste, le restaurant de Francis Mallman tranche par son décor aux airs d’hacienda. Des carreaux aux sols au plafond en bois, l’ambiance du restaurant se veut chic et chaleureuse.

Pour la soirée du réveillon, selon la formule Ano Nuevo pour Francis Mallman, les papilles des convives sont invitées à traverser les mers et les océans. Le chef argentin propose dans ce menu une « Picada » à l’argentine, une Guaschalocro (soupe d’Argentine aux fruits de mer) ou encore un agneau rôti pendant dix heures.



Pendant toute la période des fêtes, la cheffe aux 3 étoiles Michelin Hélène Darroze a concocté un déjeuner et un dîner de noël ainsi que des menus brunch. Il est ainsi possible d’aller déjeuner ou dîner dans ce décor prestigieux au milieu du domaine le jour de Noël ou du nouvel an. Ses menus se composent autour d’un élément (fruit, légume, fromage, viande, poisson) qu’elle décline ensuite. Dans le brunch de Noël, le dimanche 26 décembre, les mets à partager sont privilégier. De quoi se régaler avec une bouchée de tourte de chapon et foie gras de Canard des Landes, d’un gravlax de loup de Méditerranée puis de terminer sur une note sucrée avec une tarte rustique aux pommes.

Bien sûr, toutes les suggestions citées sont loin d’être exhaustives, et Gomet’ vous invite à aller vous mettre l’eau à la bouche sur le site du Château La Coste.

Château La Coste

2750 route de la Cride

13610 Le-Puy-Sainte-Réparade

Et aussi :

> « Marseille de ports en ports » : un saut dans le passé de la cité phocéenne