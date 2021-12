Share on Facebook

Cette année, il n’y aura pas un mais deux lauréats de Provence Africa Connect. Le prix créé par la Métropole Aix-Marseille Provence et Emerging Valley, en partenariat avec Africa Link et la French Tech Aix-Marseille, est décerné à Doudou Tamba pour Tamba Labs et Fouad Khodja pour ICIA Technologies. La remise des prix s'est déroulée…