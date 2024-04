Dans le contexte de la nuit de la solidarité ce mardi 16 avril à Marseille, Gomet’ a interrogé Olivier Pandin, représentant l’association caritative marseillaise Accueil de Jour, devenue Accueil de Jour et de Nuit l’an dernier, qui comme son nom l’indique, accueille les personnes démunies à Marseille et participe à la Nuit de la solidarité.

Olivier Pandin, trésorier d’Accueil de Jour et de Nuit, crédit photo Eugénie Martinez

Olivier Pandin quel est votre parcours ?

Olivier Pandin : Après avoir accompagné pendant 25 ans au sein de banques privées les entrepreneurs de la région, j’ai voulu vivre l’aventure entrepreneuriale dans le secteur immobilier qui me passionne et j’exerce ainsi le métier de marchand de biens depuis trois ans. J’ai également une activité de conseil aux entreprises et en particulier d’aide à la levée de fonds. J’enseigne la finance d’entreprise et de marché à Kedge Business School et, objet de notre échange aujourd’hui, je suis trésorier bénévole de l’association Accueil de jour et de nuit depuis 2022.

Présentez nous Accueil de Jour et de Nuit (ADJN) ?

O. P : Créée en 1991 par douze associations et des personnes engagées, pour la plupart des médecins, qui avaient fait le constat d’absence de prise en charge la journée, l’Accueil de jour a pour vocation d’accueillir les plus démunis et de les accompagner vers leur autonomie. Son président actuel, Jean-Louis Cordesse, faisait partie des membres fondateurs, et le premier lieu d’accueil est situé rue Bouès à Marseille dans le 3e arrondissement.

L’Accueil de Jour est devenu en 2023 l’Accueil de Jour et Nuit avec l’ouverture d’un centre d’hébergement nocturne d’urgence de 291 places nommé La Simiane à Marseille dans le 14e arrondissement. L’année 2023 a également été marquée par l’ouverture d’un accueil de jour dédié aux femmes isolées et aux enfants situé rue Desaix, Marseille 3e arrondissement. Désormais, l’ADJN compte trois pôles : un pôle hébergement, un pôle accueil et un pôle “aller vers”.

Le centre d’hébergement d’urgence Simiane crédit photo Accueil de Jour et de Nuit

Quels sont vos actions en cette nuit de la solidarité ?

O. P. : On constate malheureusement une recrudescence de la précarité et de l’extrême pauvreté, qui prive ces publics de tout logement. Pour répondre encore plus à ces besoins, l’ADJN projette de proposer une centaine de places d’hébergement d’urgence supplémentaires en 2024. S’agissant de cette nouvelle Nuit de la Solidarité, l’ADJ/N participera activement en ouvrant exceptionnellement cette nuit ses deux accueils de jour boulevard Bouès et rue Desaix, comme d’autres associations d’accueil, et en maraudant en soirée.

Affiche de la nuit de la solidarité 2024

En savoir plus :

Accueil de Jour et de Nuit : https://adjn.fr/