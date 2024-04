Le tournoi de tennis sur terre battue, l’Open d’Aix Provence Crédit agricole est de retour pour sa 11e édition du 29 avril au 5 mai 2024. L’organisation présente déroulement, athlètes et partenaires de sa nouvelle compétition qui se déroulera au Country Club d’Aix. Depuis l’année dernière, le tournoi aixois est entré dans une nouvelle catégorie, désormais ATP Challenger 175. Cette nouvelle classification permet au tournoi d’attirer des joueurs de très haut niveau, classés entre la 11e et la 50e place du classement mondial. Rappelons que l’évènement aixois est également préparatoire à Roland-Garros pour certains joueurs de classe mondiale.

Parmi les joueurs présents, on peut retrouver le britannique Jack Draper, l’allemand Jean-Lennard Struff ou encore Sebastian Baez, l’argentin classé 19e mondial. Ils tenteront de succéder au célèbre Andy Murray, dernier vainqueur de l’open.

Liste des joueurs de tennis de l’Open d’Aix Provence Crédit agricole (crédit photo : dossier de presse de l’Open d’Aix Provence Crédit agricole)

L’Argentin Sebastien Baez a remporté cette année son premier titre en ATP 500 à Rio de Janeiro où il a dominé ses compatriotes Cerundolo et Navone pour soulever le trophée. La semaine suivante il s’imposait à nouveau sur le circuit ATP en inscrivant son nom au palmarès du tournoi de Santiago. La terre battue est sa meilleure surface.

Programme prévisionnel du tournoi (crédit photo : dossier de presse de l’Open d’Aix Provence Crédit agricole)

Le Crédit Agricole Alpes Provence, partenaire titre de l’Open Aix Provence Crédit agricole, souligne son attachement au Pays d’Aix et à ses habitants. Avec près de 1 000 collaborateurs et 9 agences au service de plus de 30 000 clients aixois, le Crédit Agricole Alpes Provence est un acteur majeur de l’économie locale, ayant injecté 690 millions d’euros de crédits aux particuliers et aux entreprises l’année dernière, et 3,4 milliards d’euros au cours des dix dernières années. En plus de son engagement financier, la banque soutient le sport local à travers son label « Le sport pour valeur », avec une contribution de 4 millions d’euros depuis 2015.

Du mécénat sur fond de tennis

Franck Alexandre, président du conseil d’Administration du Crédit agricole Alpes Provence (crédit photo : dossier de presse de l’Open d’Aix Provence Crédit agricole)

« En tant que banque coopérative régionale, nous avons créé ce que nous appelons le dividende territorial pour aller au-delà de notre métier de banquier et nous engager au profit d’actions solidaires ou de mécénat qui ont du sens localement. Chaque année 3% de notre résultat est consacré au soutien des initiatives locales, des entreprises innovantes, de l’environnement, des associations… Nous sommes notamment aux côtés des clubs sportifs que nous considérons comme un vecteur de valeurs essentielles de solidarité, d’inclusion. En soutenant l’Open Aix Provence Crédit agricole, nous poursuivons cet engagement, en cohérence aussi avec notre vocation d’utilité au territoire et à ses habitants. », s’exprime Franck Alexandre, président du conseil d’Administration du Crédit agricole Alpes Provence.

« Nous bénéficierons dès cette année de 300 places supplémentaires en tribunes, qui seront comme le veut la tradition, gratuites tout au long de la semaine. L’expérience des joueurs présents à Aix s’en trouvera également améliorée, puisque nous avons réaménagé et agrandis les espaces leur étant réservés. », explique Arnaud Clément directeur de l’Open d’Aix Provence Crédit agricole.

L’année dernière, l’entreprise Eiffage renforçait son partenariat décennal avec l’Open Aix Provence Crédit Agricole en lançant l’« Eiffage Full Age Challenge ». En soutenant cet événement, Eiffage réaffirme son engagement envers le sport et les valeurs qu’il véhicule, tout en maintenant son investissement dans l’économie régionale et en soutenant des actions caritatives, ici l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve pour son travail d’accueil et d’aide envers le conflit ukrainien. Chaque ace (service gagnant) effectué sur le court central Crédit agricole déclenchera un don de la part d’Eiffage à cette organisation.

« L’Open Aix Provence Crédit Agricole, c’est la garantie de voir du tennis de très haut niveau, gratuitement en région Sud ! C’est ce qui fait toute la particularité de ce tournoi, qui permet de faire rêver petits et grands. », lance Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui soutient l’événement dont les partenaires titres sont le Crédit Agricole Alpes Provence, la Ville d’Aix et la Métropole Aix Marseille Provence.

