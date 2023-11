Share on Facebook

Chaque année, depuis 2018, le groupe Orange accompagne 100 femmes qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat. Jusqu’au 15 décembre, Orange recrute sa sixième promotion, et dans la région Sud, dix femmes seront sélectionnées. Les entreprises créées et accompagnées par le réseau Orange se développent dans des activités variées : économie sociale et solidaire, économie circulaire, ou encore start-up dans les secteurs comme la santé, le bien-être, l’éducation ou l’environnement.

10 mois d’accompagnement vers l’entrepreneuriat au féminin

Durant ces dix mois, les dix lauréates bénéficient d’un mentorat et d’un accompagnement “à la carte” : networking, e-learning, co-développement, ateliers collectifs en présentiel animés par des partenaires locaux comme Les Premières, L Digital ou Ronalpia, sur des sujets comme la levée de fonds, la RSE ou le développement personnel.

L’accompagnement d’Orange permet aux jeunes entrepreneuses de se faire connaître et d’apporter de la visibilité à leur projet. Lors d’événements partenaires d’Orange comme Changenow ou Vivatech, certaines d’entre elles peuvent être sélectionnées pour être exposantes aux côtés de leur mentor. Le programme permet d’ainsi élargir leur carnet de contacts lors de participation à des rencontres locales avec les écosystèmes French Tech et Tech For Good.

Côté financement, Orange met en lien sa promotion féminine à un réseau de business angels qui prodigue ses conseils avant le lancement de levée de fonds. Orange promet au bout des dix mois de mentorat, l’intégration de ses promotions au grand réseau de femmes entrepreneuses. Via le programme d’accélération d’Orange Fab, le Women Start, un contrat peut aussi être signé avec une entrepreneuse souhaitant développer son entreprise à l’international.

Pour participer et en savoir plus sur le programme #FemmesEntrepreneuses d’Orange, les porteuses de projet peuvent s’inscrire avant le 15 décembre 2023 à partir de ce lien !

