Organisé par l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée, le concours des porteurs de projets urbains de demain a désigné ses lauréats. Cinq jeunes start-up et entreprises sont sélectionnées pour travailler et développer leur projet innovant, novateur, en faveur de la construction de la ville durable méditerranéenne de demain.

Les lauréats bénéficient d’un an d’accompagnement par les partenaires parrains du concours : Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, Eiffage, Engie, Redman, ICI Marseille, La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée, P.Factory et la Société d’avocats Fidal. Un chèque de 50 000 euros est partagé entre les candidats pour booster leur accélération sur le marché, en plus de leur prix qui leur accorde une visibilité qui n’est pas moindre.

Euroméditérranée : Labellisé “Ecocité” depuis 2009, le pôle d’Euroméditerranée se décline en cinq branches d’actions : l’innovation et le développement durable, la qualité de vie, l’aménagement et l’urbanisme, le développement immobilier et le développement économique. Son statut d’intérêt national depuis 1995 lui permet de mettre en oeuvre son laboratoire d’expérimentation pour tester les solutions, services et dispositifs innovants qui feront partie intégrante de la ville de demain. Le siège d’Euroméditerranée, basé à Marseille, est le quatrième plus gros quartier d’affaires de France. Parmi les réalisations à son initiative, il y a la rénovation des Docks en bureaux, la rénovation du Silo en salle de spectacle, la construction de la tour CMA CGM ou bien encore la future création du parc public des Aygalades.

Les visages de l’innovation urbaine de demain

Le défi 1 d’agir contre les îlots de chaleur en ville en réutilisant les eaux traitées (eaux grises et noires) au service des espaces verts a été accordé à Acqua Ecologie au travers de sa solution Acqua SMart Reuse. Une solution qui promet de révolutionner la gestion de l’eau sur site en proposant la valorisation des eaux usées et la réutilisation totale de l’eau avec un système à la pointe de l’innovation, plus économique, plus durable et certifié. Un projet entrepreneurial parrainé par Saint-Gobain, distribution bâtiment France (anciennement groupe Point.P), spécialisé dans la distribution de matériaux de construction à destination de professionnels.

Le défi 2 traite de l’énergie et du traitement de données. Et c’est Geosophy, la première plateforme SaaS évaluant le potentiel géo-énergétique des sous-sols qui a reçu le graal. Sa solution : offrir aux secteurs de l’immobilier et de la construction des outils décisionnels pour intégrer cette énergie locale et durable, permettant jusqu’à 90% de réduction de l’empreinte carbone des bâtiments tout en divisant par cinq leurs dépenses énergétiques. Un projet soutenue par la filiale Engie.

Le défi 3 offrait son prix dans la condition que la jeune pousse innovante remplisse les critères pour accueillir confortablement et durablement des usages multiples sur les toitures terrasses méditerranéennes pour que ces espaces trop peu valorisés deviennent des lieux de vie, de bien-être et d’évasion, de santé, de production, de partage, de vivre ensemble. Et c’est la maison d’agriculture urbaine Bien élevée du safran sur les toits qui remporte ce troisième défi grâce à ses méthodes de cultures productives, low tech et hautement résilientes qui permettent de produire une épice d’exception sur les toits : le safran. Les safranières urbaines sont écologiques, n’ont pas besoin d’eau ni d’électricité, n’utilisent aucun produit chimique et sont compatibles avec des bâtiments de portance modérée et d’accès atypiques. Eiffage accompagnera le projet durant une année.

Le défi 4 porte sur l’intégration de la biodiversité à plusieurs échelles : le logement, le bâtiment, le quartier et la ville. Sur cette thématique de nature en ville, l’entreprise OlivAnne-Green Med, gagnante du défi, développe des îlots de fraîcheur et de biodiversité au cœur des villes en surchauffe. Les différentes solutions proposées sont fondées sur la nature, adaptées au contexte local et rendent les lieux de vie et de travail durables et désirables pour tout le vivant. Parmi ses solutions figurent des micro-forêts urbaines, des haies fruitières et des toitures végétalisées. Le projet est parrainé par le promoteur immobilier Redman.

Le dernier défi, le défi numéro 5 est attribué à Mobylus. Pour obtenir ce défi, les candidats devaient rentrer dans la thématique de développer des mobilités décarbonnées pour les activités des artisans et des commerçants. Avec sa solution d’autopartage de voiture, Mobylus propose un cadre, des outils et des services pour un autopartage de proximité en toute confiance : création et animation de la communauté, outils de gestion des véhicules et de l’autopartage, jusqu’à la fourniture des véhicules eux-mêmes si besoin. La manufacture Ici Marseille et Euroméditerranée parrainent ensemble le projet.

