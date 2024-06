Share on Facebook

Le président de l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône, et maire de Mimet, Georges Cristiani, a réagi à la dissolution de l’Assemblée Nationale. Il pointe du doigt dans un communiqué les difficultés pratiques que pose l’organisation des élections législatives, soit deux nouvelles journées de scrutin : « l’organisation de deux scrutins organisés en urgence et en pleine période touristique, lors des festivals et manifestations festives des communes, s’annonce très problématique ».

Manifestations culturelles annulées et salles des fêtes réquisitionnées

Compte tenu du caractère inattendu de ces élections législatives, les maires doivent faire face aux modalités pratiques de l’organisation de ces deux nouvelles journées de scrutin. Georges Cristiani explique que bon nombre de salles des fêtes vont devoir être réquisitionnées, ce qui annule des réceptions familiales, pourtant prévues de longue date : « pour la tenue de ces élections, les salles municipales, pourtant réservées de longue date pour les mariages, vont devoir être réquisitionnées, au détriment des mariés qui ne se retrouvent à moins de trois semaines de leur mariage, sans lieu de célébrations familiales.»

M. Cristiani évoque aussi l’annulation de manifestations culturelles par certaines communes des Bouches-du-Rhône : «Par ailleurs, l’organisation de ces deux scrutins durant la pleine période touristique et festive, va contraindre les maires à annuler des manifestations attendues et prévues de longue date, privant ainsi les habitants de traditions et de vie dans nos communes.»

Georges Cristiani, maire de Mimet et président de l’Union des maires des Bouches-du-Rhône (crédit : RL)

Organisation coûteuse pour les communes

Le président de l’association des maires des Bouches-du-Rhône insiste aussi sur la « mise en œuvre coûteuse pour les finances communales». En effet, pour chaque scrutin, il faut mobiliser des agents de la commune toute la journée dans les bureaux de vote. A cette présence des agents municipaux, s’ajoutent les élus et les bénévoles qui assurent les fonctions de président du bureau de vote et d’assesseurs.

Compte tenu de l’annonce tardive de ces deux scrutins, et de l’organisation des élections législatives au début de l’été, de nombreux bénévoles savent d’ores et déjà qu’ils ne pourront pas être présents. Et contrairement aux électeurs, les assesseurs ne peuvent pas faire procuration…

