Lundi 12 juin

Journée : Réunion des points focaux du Plan Bleu sur l`avenir de la Méditerranée

Plan bleu, 16e étage de la Tour La Marseillaise, 2 bis bd d’Euroméditerranée, Marseille (2e)

13h30 : 30 ans du Club d’affaires franco-allemand de Provence

19 rue du cancel, Aix-en-Provence

14h15 : Lancement du 4e plan régional santé environnement

Hôtel de région, 27 place Jules Guesde, Marseille (2e)

15h : Lancement de la tournée nationale « L’intelligence artificielle au service des TPE / PME »

riality lab, Palais de la Bourse, La Canebière, Marseille

18h30 : Réunion de Renaissance Bouches-du-Rhône « L’Europe en débat : l’écologie, le défi du siècle »

La Coque, place Henri Verneuil, Marseille (2e)

Mardi 13 juin

8h30 : finale de l’appel à projets du Crédit agricole « L’innovation au service de la transition énergétique »

Docks Marseille, place de la Joliette, Marseille (2e)

9h30 : rencontres du cosmétopôle Provence Côte d’azur

Carros

11h : La Société Française de Radiologie dont l’objectif est de promouvoir la radiologie et l’imagerie médicale dans ses applications diagnostiques comme thérapeutiques, lance le projet « Mammo Solidaire » en partenariat avec 3 établissements de santé : le GHU Psychiatrie Neuroscience à Paris, l’hôpital de Nanterre et l’AP-HM et la société GE healthCare.

Esplanade du Mucem

14h : Pour le grand public, les Printemps de la cancérologie organisés par l’Institut de communication et d’information sur le cancer (ICIC) pour la 1ère fois à Marseille. Conférences sur les avancées thérapeutiques, le soutien aux malades, opération sous hypnose…, rencontres également avec les associations régionales de lutte contre le cancer.

Mucem

18h30 : Inauguration FabLab dédié aux métiers du numérique de thecamp

thecamp, 550 rue Denis papin, Aix-en-Provence

Mercredi 14 juin

8h30 : Conférence de presse de lancement de la saison 5 de Make the choice

Locaux de l’Upe13, 16 place du général De Gaulle, Marseille (1er)

9h : conférence de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Aix Marseille Provence « Urgence eau, un défi majeur pour tous »

Palais de la Bourse, Marseille (er)

17h : Conférence de presse des Villages Clubs du Soleil

Village Club du Soleil, Friche la Belle de mai, Marseille

Jeudi 15 juin

17h15 : Soirée du mouvement France Active Provence-Alpes-Côte d’Azur

Château de Bois-Luzy, Marseille (12e)