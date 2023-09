Le Pape François se rend à Marseille pour une visite historique dans le cadre des Rencontres méditerranéennes du vendredi 22 au samedi 23 septembre 2023. Pour l’occasion, de nombreuses restrictions de circulation et de stationnement sont mises en place.

Les quartiers et arrondissements les plus concernés comprennent les sites que le pape va parcourir. À l’occasion de ce déplacement exceptionnel, le souverain pontife viendra à la rencontre de la population, à bord de sa papamobile, sur l’avenue du Prado, le samedi 23 septembre à partir de 15h30.

Il se déplacera le long du Prado 2, avant de se rendre au stade Vélodrome où il célèbrera une grande messe à partir de 16h15 devant 60 000 fidèles. Le public souhaitant assister à la déambulation pourra le faire depuis une zone barriérée avec filtrage située entre l’avenue du parc Borély et l’avenue de Mazargues.

Des écrans géants installés le long du parcours permettront ensuite au public de suivre la célébration. L’accès sera possible uniquement à compter de 9h30, le public est donc invité à ne pas se présenter sur l’avenue du Prado 2 avant cet horaire. Cet espace est ouvert à tous, notamment ceux qui n’ont pas de billets pour la célébration au stade. Il ne sera pas possible d’assister aux deux séquences, les portes du Vélodrome étant fermées à compter de 15h15.

Il est recommandé aux riverains et usagers des trois secteurs concernés (Prado 2, Pharo et Notre-Dame de la Garde) d’emprunter des itinéraires alternatifs pour leurs déplacements quotidiens, de suivre attentivement les panneaux de signalisation et de respecter scrupuleusement les règles de stationnement. En raison de cet événement historique, des restrictions de circulation et de stationnement ont été mises en place du mercredi 20 au samedi 23 septembre.

Prado 2 – Michelet : stationnement interdit

Notre-Dame de la Garde : la colline fermée à la circulation jusqu’à la rue des Lices

Chacun, en particulier les riverains des secteurs concernés, ainsi que les personnes venant assister à la déambulation sur le Prado 2 ou à la messe au Vélodrome, est invité à privilégier les transports en commun, dont le service sera significativement renforcé sur tous les modes (bus, métro, tramway),ainsi que les parkings relais.

Les usagers sont invités à se déplacer avec leur pièce d’identité et un justificatif de domicile (quittance EDF, avis d’imposition, etc.). Si les personnes concernées doivent utiliser leur véhicule, il leur est vivement conseillé de le garer en dehors du périmètre de sécurité en amont de l’installation des périodes d’interdiction. Tout est mis en œuvre pour que ces restrictions de sécurité occasionnent le moins de gêne possible.

Les informations concernant les interdictions de circulation sont susceptibles d’évoluer. Nous vous recommandons de consulter régulièrement le site marseille.fr

Lien utile :

Notre dossier complet consacré à la visite du pape à Marseille