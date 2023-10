Gomet’ organise les Rencontres de la finance verte, le 24 novembre 2023 à Cap Joliette à Marseille. Au programme : tables-rondes, ateliers et rencontres autour de la finance verte, à impact et solidaire avec des investisseurs, banques, assureurs, entreprises, entrepreneurs engagés et personnalités inspirantes.

Dans ce cadre, Séverine Fantapie et Emmanuel Delannoy proposent la Fresque de l’économie régénératrice aux participants de cette journée. Un outil pédagogique qui permet de se repérer dans les concepts liés à l’économie régénératrice pour être en capacité d’agir.

Inspirée de la permaéconomie, la fresque se présente sous la forme d’un atelier d’exploration et d’intelligence collective. Son but est de découvrir comment, par l’activité économique, il est possible d’activer les leviers d’action à notre portée pour regénérer les sols, le climat, la vie et co-construire un avenir prospère. Elle interroge l’économie sur son sens, son fonctionnement et ses limites, avant de proposer des approches qui permettent d’envisager un futur qui respecte les limites planétaires et les humains.



Phase 1 : temps d’exploration.

Phase 2 : temps d’appropriation pour passer des concepts à l’action pour transformer entreprises, activités et territoires.

Agir, transformer nos entreprises, nos activités pour aller au-delà du « zéro-impact » et viser un impact positif global pour la société et le vivant dans son ensemble.

Séverine Fantapie est ingénieur-docteur en Sciences du vivant. Emmanuel Delannoy est économiste, co-directeur de l’association Cultures permanentes, président de l’incubateur de l’économie sociale et solidaire Inter-made.

Informations pratiques

Vendredi 24 novembre – Cap Joliette, Marseille – 10h

Durée : 2 heures.

16 personnes maximum



