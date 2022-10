Le plan Marseille en grand énoncé par Emmanuel Macron en septembre 2021 comprend tout un volet dédié au développement de la filière cinéma à Marseille : « C’est le moment d’investir dans les industries culturelles et créatives, dans le cinéma et dans l’audiovisuel. Et à Marseille, il y a la capacité de le faire, il y a les talents, il y a les studios, il y a l’envie et il y a des opportunités pour les jeunes » déclarait ainsi le chef de l’Etat.

Depuis, les projets se sont multipliés, tels que la réhabilitation de l’usine Saint-Louis Sucre en studios de cinéma, la création d’une école dédiée Cinéfabrique, la modernisation du pôle Média de la Belle de mai… La Région Sud ne veut pas rester en dehors de ces projets : vendredi 21 octobre, à l’occasion de l’assemblée plénière, les élus régionaux, emmenés par Renaud Muselier, ont approuvé la création d’une cité régionale et méditerranéenne du cinéma à Marseille. Cette cité a vocation à regrouper sur un même site la future école Cinéfabrique et l’antenne marseillaise de la Cinémathèque française.

Le Dock des suds à Marseille a hébérgé de longues années la Fiesta des suds (crédit Gomet’/archives)

En effet, la Région pointe notamment du doigt le fait que l’école Cinéfrabrique, qui a ouvert ses portes rue Guibal en septembre 2022, risque de manquer de place d’ici là pour accueillir ses futures promos. « Un lieu transitoire devra être trouvé pour garantir en juin 2026 la possible sortie d’une première promotion complète » peut-on aussi lire dans le rapport.

Le Dock des Suds envisagé pour accueillir la future cité

Pour accueillir cette future cité, un lieu est pressenti, selon le rapport présenté lors de l’assemblée plénière : le Dock des Suds, situé sur le périmètre d’Euroméditerranée et dont l’établissement public d’aménagement est propriétaire des murs. Le lieu culturel emblématique où s’organisait notamment la Fiesta des Suds et Babel Med Music est actuellement occupé par les équipes de l’association fondatrice du célèbre festival musical Latinissimo. La Fiesta des suds a fêté début octobre sur le J4 sa 30e édition.

La Région propose aux autres collectivités – Etat, Ville, Métropole, Département – de superviser la maîtrise d’ouvrage et a d’ores et déjà lancé une étude de préfiguration en lien avec l’établissement public d’aménagement « afin de pouvoir déterminer les estimations financières de ce futur site culturel » et d’en permettre le lancement dès la fin 2022, pour une ouverture en 2026. Toutefois, il n’est pas encore certain que ce lieu soit retenu : le protocole présenté par la Région prévoit en effet la possibilité d’implanter cette cité ailleurs « en cas de renoncement contraint. »

Pour l’heure, les études sont en cours pour déterminer la faisabilité du projet et le chiffrer. De plus amples précisions devraient être apportées à la prochaine plénière en décembre, selon le service presse de la Région.

Afin de structurer la filière cinéma à Marseille, l’Etat a débloqué un budget de 22,5 millions d’euros dans le cadre de « France 2030.» Plusieurs chantiers sont actuellement en cours de développement. Une base logistique de 4000 m² destinée à faciliter l’implantation des tournages doit ainsi voir le jour au 56 boulevard Capitaine Gèze devrait être mise en fonctionnement avant l’été 2023.



De même, le pôle Média de la Friche Belle de mai a entamé sa modernisation. Il accueille désormais l’école Kourtrajmé et fera l’objet de travaux prochainement afin d’améliorer la connectivité et créer une salle de projection, notamment.



L’ancienne usine Saint-Louis-Sucre, pour sa part, sera transformée en studios de cinéma et plateforme logistique (voir notre article).



Enfin, un appel à projets « La grande fabrique de l’image » a été lancé en avril 2022 et se clôturera prochainement, le 31 octobre, pour faire éclore des projets cinématographiques sur le territoire.

