Une nouvelle semaine se termine, qui démontre encore une aggravation de la situation sanitaire en Provence-Alpes-Côte-D’azur. Dans son dernier bilan hebdomadaire du 27 juillet, l’Agence régionale de santé (ARS) prédit une évolution dans le mauvais sens de l’épidémie de Covid-19 pour les semaines à venir compte tenu d’un « fort afflux touristique augmentant la demande de soin » mais parallèlement « une diminution des ressources humaines soignantes du fait des congés ». Pour preuve, le taux d’incidence particulièrement élevé dans la région : 404 contaminations pour 100 000 habitants en cette fin de semaine, contre 146 pour la moyenne nationale. Malgré la stratégie d’organismes comme Provence Tourisme qui mise à fond sur la sécurité sanitaire, la crainte d’une sur-fréquentation touristique liée à l’attrait grandissant de Marseille et du Sud se fait sentir.

Mercredi 28 juillet, le Préfet des Bouches-du-Rhône a d’ailleurs ré-instauré le port du masque obligatoire dans les zones les plus fréquentées, y compris les transports maritimes et aériens, prisés des touristes. Une décision également prise dans le Var et les Alpes-Maritimes.

Annulation de la biennale Argilla à Aubagne

Les festivités de l’été ne devraient pas arranger la situation. Face à la dégradation de la situation sanitaire, certains acteurs prennent toutefois des décisions radicales. La biennale Argilla d’Aubagne a ainsi décidé de tout bonnement annuler son édition 2021 prévue les 14 et 15 août prochains, qui devait accueillir près de 50 000 visiteurs. La direction justifie ce choix au regard de « l’évolution défavorable de la situation épidémique sur le territoire national et régional, et face aux risques que peut engendrer l’organisation d’un événement à portée internationale ». Elle précise toutefois que l’exposition « Keramika laskà mà – Céramique, mon amour » au centre d’art contemporain Les Pénitents noirs à Aubagne est maintenue jusqu’au 18 septembre, de même que le marché de céramique et de santon sur le cours Foch à Aubagne du 20 juillet au 24 août, car il s’agit d’événements à portée plus locale.

Pour l’heure, plusieurs gros festivals de l’été sont maintenus, dont le Delta Festival et Marsatac fin août. Les deux événements seront cependant soumis au pass sanitaire, qui devrait être généralisé le 9 août prochain si la loi votée au Parlement est validée par le Conseil Constitutionnel. Si tel est le cas, le pass sanitaire sera appliqué dans les bars et restaurants, les transports long trajet, les établissements médicaux, les foires ou encore les salons.

Le financement des appareils de contrôle par la Région Sud



La Région Sud a décidé d’offrir dès la rentrée un cofinancement pour toute acquisition d’appareils de vérification du passe sanitaire à l’entrée des établissements du secteur de l’hôtellerie, restauration et du tourisme. Pour Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et président délégué des régions de France, « il en va du maintien de notre vie sociale. La quatrième vague est là, le passe sanitaire est là : soit on choisit de tout refermer et de renoncer à la vie, soit on s’adapte et on oublie le stop and go ! Après avoir longuement échangé avec les professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme, représentés par l’UMIH, nous avons considéré que le maintien de l’activité devait être la priorité. Ces appareils de vérification vont y contribuer, et les semaines à venir seront décisives. »

Samedi 31 juillet , le pass sanitaire a une nouvelle fois suscité de fortes protestations dans toute la France (200 000 personnes) et à Marseille en particulier, où environ 5000 personnes ont manifesté, selon la police (4000 la semaine précédente), à l’appel de l’ancien journaliste de France Télévisions et France soir Richard Boutry, fermement opposé à la mesure de pass sanitaire.

