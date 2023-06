Share on Facebook

Le groupe Pellenc (Pertuis) a annoncé lundi 5 juin la nomination de deux nouveaux membres au sein de son comité exécutif : Olivier Tichit et Olivier Gourlaouen. Olivier Tichit est nommé, depuis le 22 mai, directeur administratif et financier du groupe. Il rejoint le directoire et siège désormais au conseil de surveillance précise la société.…